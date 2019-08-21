Лето уходит: северный циклон несёт в Новосибирск новые дожди

В Новосибирском гидрометцентре считают, что конец августа будет дождливым, но температура в последней декаде может быть даже чуть выше нормы
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие дни: регион накроют затяжные дожди.
«Снижается к нам, на наши широты, на наши районы, северный циклон из районов Томской области с атмосферными фронтами, и он будет провоцировать у нас дожди разной интенсивности, кое-где с грозами. При грозах порывистые ветры возможны», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
По его словам, в ближайшие трое суток, с 21 по 23 августа, ночная температура в Новосибирской области будет колебаться в диапазоне от +3…+8 до +13 градусов, днём будет +17…+23. К концу недели может стать теплее. В целом в последней декаде августа температура в Новосибирской области будет соответствовать климатической норме или даже может оказаться на градус выше неё. При этом в большинстве дней декады будет преобладать погода с дождями, считают синоптики.
В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём ожидается +17...+19 градусов, временами возможен небольшой дождь. В четверг, 22 августа, погода также останется дождливой, ночная температура будет на уровне +9…+11 градусов, днём синоптики прогнозируют +18…+20. В пятницу, 23 августа, ночью ожидается +10…+12 градусов, дневная температура будет такой же, как и накануне. Также продолжат идти дожди.
Таким образом, лето вышло на финишную прямую. На прошлой неделе корреспонденты НГС поговорили с прохожими и узнали, что они хотят успеть сделать до начала осени.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.