Лето уходит: северный циклон несёт в Новосибирск новые дожди

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в ближайшие дни: регион накроют затяжные дожди.



«Снижается к нам, на наши широты, на наши районы, северный циклон из районов Томской области с атмосферными фронтами, и он будет провоцировать у нас дожди разной интенсивности, кое-где с грозами. При грозах порывистые ветры возможны», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.



По его словам, в ближайшие трое суток, с 21 по 23 августа, ночная температура в Новосибирской области будет колебаться в диапазоне от +3…+8 до +13 градусов, днём будет +17…+23. К концу недели может стать теплее. В целом в последней декаде августа температура в Новосибирской области будет соответствовать климатической норме или даже может оказаться на градус выше неё. При этом в большинстве дней декады будет преобладать погода с дождями, считают синоптики.

