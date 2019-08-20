К вафельной разметке на Жуковского добавили камеры для слежки за нарушителями

На пересечении улиц Жуковского и Дмитрия Донского в Заельцовском районе повесили видеокамеры для фиксации нарушений ПДД — с их помощью можно будет штрафовать автомобилистов, которые остановились на вафельной разметке.

«В целях исключения предпосылок совершения ДТП на данном очаге аварийности, заторных ситуаций на перекрестке в рамках исполнения национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в настоящее время устанавливается автоматический комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, который будет фиксировать нарушения правил проезда на запрещающий сигнал светофора, стоп-линии, пешеходных переходов, а также на выезд на перекресток, если на нем образовался затор», — сообщили в пресс-центре мэрии.