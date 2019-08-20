К вафельной разметке на Жуковского добавили камеры для слежки за нарушителями

Пока камеры работают в тестовом режиме
Фото: Александр Ощепков / НГС
На пересечении улиц Жуковского и Дмитрия Донского в Заельцовском районе повесили видеокамеры для фиксации нарушений ПДД — с их помощью можно будет штрафовать автомобилистов, которые остановились на вафельной разметке.
«В целях исключения предпосылок совершения ДТП на данном очаге аварийности, заторных ситуаций на перекрестке в рамках исполнения национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в настоящее время устанавливается автоматический комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, который будет фиксировать нарушения правил проезда на запрещающий сигнал светофора, стоп-линии, пешеходных переходов, а также на выезд на перекресток, если на нем образовался затор», — сообщили в пресс-центре мэрии.
Как уточнили в мэрии, пока камеры работают в тестовом режиме. В штатном режиме они заработают после окончания ремонта этого участка, который планируют закончить до 2 сентября.
На прошлой неделе на этом участке нанесли вафельную разметку. На ней нельзя останавливаться, чтобы не создавать заторы. За нарушение правил автомобилистам грозит штраф 1000 рублей.