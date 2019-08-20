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Дороги и транспорт

К вафельной разметке на Жуковского добавили камеры для слежки за нарушителями

Теперь остановка на жёлтых квадратах грозит штрафом в 1000 рублей

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Пока камеры работают в тестовом режиме 

Фото: Александр Ощепков / НГС

На пересечении улиц Жуковского и Дмитрия Донского в Заельцовском районе повесили видеокамеры для фиксации нарушений ПДД — с их помощью можно будет штрафовать автомобилистов, которые остановились на вафельной разметке. 

«В целях исключения предпосылок совершения ДТП на данном очаге аварийности, заторных ситуаций на перекрестке в рамках исполнения национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в настоящее время устанавливается автоматический комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, который будет фиксировать нарушения правил проезда на запрещающий сигнал светофора, стоп-линии, пешеходных переходов, а также на выезд на перекресток, если на нем образовался затор», — сообщили в пресс-центре мэрии. 

Как уточнили в мэрии, пока камеры работают в тестовом режиме. В штатном режиме они заработают после окончания ремонта этого участка, который планируют закончить до 2 сентября. 

На прошлой неделе на этом участке нанесли вафельную разметку. На ней нельзя останавливаться, чтобы не создавать заторы. За нарушение правил автомобилистам грозит штраф 1000 рублей. 

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    КОММЕНТАРИИ (33)

    Гость
    20 авг 2019 в 18:45

    Это, конечно, прекрасно. Только заторы там бывают только летом по пятницам, когда на дачи все едут. На перекрёстке Гоголя Красный надо рисовать. И не мешало бы для безопасности дорог, о которых так много говорят, ввести в действие побыстрее светофор на перекрёстке с Северной. Между прочим, участок повышенной аварийности.

    Честный
    20 авг 2019 в 18:37

    Такое ощущение,что цель бабла срубить и не перекресток очистить. Установка камер приведет к тому что штрафовать будут тех кто вынуждено остановился на вафле. Теперь все будут для избежания штрафа притормаживать и останавливаться перед вафлей при горящем зеленом, что убедиться что авто впереди точно выедет с вафли. Это приведет не к разгрузке а к уменьшению пропускной способности перекрестка.

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 18:40

    И это правильно... Автоведроводителям теперь не отмазаться...