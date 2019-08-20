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Развлечения

Видео: сибирячка станцевала на вершине Эльбруса

Таким образом танцовщица Дарья Атрашкевич отметила восхождение на вершину

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Девушка исполняла танец в стиле вакинг

Фото: Андрей Копп

Новосибирская танцовщица Дарья Атрашкевич поднялась на гору Чегет и вершину Эльбруса, чтобы записать два видео с танцами.

«Люди ставят флаги, поднявшись на вершины, а мой флаг, символ знакомства с новой вершиной — танец. Вообще, танец на вершине Эльбруса оказался сильным мотиватором для меня во время восхождения», — рассказала корреспонденту НГС Дарья Атрашкевич, танцор, хореограф и руководитель театра танца EXORDIUM.

Первое видео танцовщица записала на горе Чегет — 3700 метров над уровнем моря. Она поднималась туда с группой альпинистов около четырех часов.

«У нас уже была акклиматизация, поэтому дыхание сбивалось только после минуты танца. Ветер был сильный и холодный. Но я получила огромное удовольствие. Страшно было только за оператора, который ходил по самому краю горы, рискуя скатиться с крутого склона!» — делится впечатлением девушка.

На восхождение на вершину Эльбруса сибирячка потратили 11 часов, поэтому на танец у неё почти не осталось сил. 

Видео: Андрей Копп

«Кислорода не хватало, ощущение, что танцуешь в воде, большое сопротивление воздуха. Физически и морально была измотана. Но как ни странно, лучше я себя чувствовала, только пока танцевала. За минуту до танца и после — боролось с подступающей горной болезнью и головокружением», — рассказывает о своих ощущениях на Эльбрусе Атрашкевич.

Оба танца сибирячка исполнила в стиле вакинг.

«Я член всемирной ассоциации танцоров вакинга (imperial house of waacking) и была одной из первых, кто привез этот стиль в Россию с Америки. И находясь на самой вершине Эльбруса, выше облаков, там, до куда не каждый может дойти, мне хотелось танцевать именно его, хотелось разрезать воздух, ощущать полет! Танцевала в основном руками и корпусом, потому что на ногах — тяжеленные пластиковые ботинки с острыми кошками (всё вместе по 2 кг на каждой ноге), обвязка, карабины», — объяснила сибирячка.

Муж сибирячки, Андрей Копп, который танцует брейк-данс, тоже исполнил несколько элементов на вершине

Муж сибирячки, Андрей Копп, который танцует брейк-данс, тоже исполнил несколько элементов на вершине

Видео снимал муж Атрашкевич — Андрей Копп, который танцует брейк-данс. Он тоже исполнил несколько элементов на вершине.

В конце июня ведущая солистка новосибирского театра оперы и балета Анна Гермизеева снялась в видеоролике для студентки магистратуры НГУ — балерина исполнила танец в бассейне «Спартак».

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    КОММЕНТАРИИ (37)

    20 авг 2019 в 17:15

    Одни танцоры, стилисты, юристы и дизайнеры...
    Где человек труда, рабочий и крестьянин?

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 17:15

    А где танец? У меня ребенок когда ходил в садик тоже так руками махал на детских утренниках.

    вопрос
    20 авг 2019 в 17:27

    Вакинг, квакинг.Ну привезла она его из Америки и что?
    Вот если бы она станцевала на горе Калинку или Казачок, ну или Кадриль, а потом увезла бы их в Америку, где открыла бы школу танцев, то да, я бы понял.
    А так помахала руками, как мой пьяный сосед после получки и гордости полные штаны.