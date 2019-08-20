Видео: сибирячка станцевала на вершине Эльбруса

Новосибирская танцовщица Дарья Атрашкевич поднялась на гору Чегет и вершину Эльбруса, чтобы записать два видео с танцами. «Люди ставят флаги, поднявшись на вершины, а мой флаг, символ знакомства с новой вершиной — танец. Вообще, танец на вершине Эльбруса оказался сильным мотиватором для меня во время восхождения», — рассказала корреспонденту НГС Дарья Атрашкевич, танцор, хореограф и руководитель театра танца EXORDIUM. Первое видео танцовщица записала на горе Чегет — 3700 метров над уровнем моря. Она поднималась туда с группой альпинистов около четырех часов.

«У нас уже была акклиматизация, поэтому дыхание сбивалось только после минуты танца. Ветер был сильный и холодный. Но я получила огромное удовольствие. Страшно было только за оператора, который ходил по самому краю горы, рискуя скатиться с крутого склона!» — делится впечатлением девушка. На восхождение на вершину Эльбруса сибирячка потратили 11 часов, поэтому на танец у неё почти не осталось сил.

Видео: Андрей Копп

«Кислорода не хватало, ощущение, что танцуешь в воде, большое сопротивление воздуха. Физически и морально была измотана. Но как ни странно, лучше я себя чувствовала, только пока танцевала. За минуту до танца и после — боролось с подступающей горной болезнью и головокружением», — рассказывает о своих ощущениях на Эльбрусе Атрашкевич. Оба танца сибирячка исполнила в стиле вакинг. «Я член всемирной ассоциации танцоров вакинга (imperial house of waacking) и была одной из первых, кто привез этот стиль в Россию с Америки. И находясь на самой вершине Эльбруса, выше облаков, там, до куда не каждый может дойти, мне хотелось танцевать именно его, хотелось разрезать воздух, ощущать полет! Танцевала в основном руками и корпусом, потому что на ногах — тяжеленные пластиковые ботинки с острыми кошками (всё вместе по 2 кг на каждой ноге), обвязка, карабины», — объяснила сибирячка.

Муж сибирячки, Андрей Копп, который танцует брейк-данс, тоже исполнил несколько элементов на вершине Фото: Дарья Атрашкевич