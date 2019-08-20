МВД купит новые Hyundai Solaris четырёх разных цветов

Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД решило купить 7 автомобилей Hyundai Solaris или их аналогов за 5,7 миллиона рублей — в машинах должно быть устройство вызова экстренных оперативных служб и подогрев передних сидений. Информация о новых торгах появилась на сайте госзакупок сегодня, 20 августа. Согласно документам, автомобили должны быть новыми, без пробега. В технических требованиях указано, что объём двигателя не должен превышать 1,5 литра. Согласно документам закупки, ведомство собирается купить 3 серых автомобиля, 2 серебристых и по одному чёрному и белому.

У машин должна быть механическая коробка передач, в которой не меньше 6 скоростей, а внутри установлен четырёхтактный двигатель, работающий на бензине. Помимо этого, машина должна быть оборудована подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, подогревом передних сидений и системой Bluetooth. Поставить автомобили должны в Новосибирск. По наблюдениям редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко, в Новосибирске полиция практически не использует корейские автомобили, предпочитая «Лады Гранты» для рядовых экипажей. Также в автопарке есть японские «Тойоты» и чешские «Шкоды».



Интерьер салона Hyundai Solaris Фото: Ольга Бурлакова / НГС