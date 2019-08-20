20 августа вторник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 7/10
usd 66.61
eur 73.95

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 7/10
usd 66.61
eur 73.95

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

МВД купит новые Hyundai Solaris четырёх разных цветов

Полицейским нужны машины без пробега и с подогревом передних сидений

Поделиться

1 258
14 Обсудить

Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД решило купить 7 автомобилей Hyundai Solaris

Фото: Ольга Бурлакова

Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД решило купить 7 автомобилей Hyundai Solaris или их аналогов за 5,7 миллиона рублей — в машинах должно быть устройство вызова экстренных оперативных служб и подогрев передних сидений.

Информация о новых торгах появилась на сайте госзакупок сегодня, 20 августа. Согласно документам, автомобили должны быть новыми, без пробега. В технических требованиях указано, что объём двигателя не должен превышать 1,5 литра. Согласно документам закупки, ведомство собирается купить 3 серых автомобиля, 2 серебристых и по одному чёрному и белому. 

У машин должна быть механическая коробка передач, в которой не меньше 6 скоростей, а внутри установлен четырёхтактный двигатель, работающий на бензине. Помимо этого, машина должна быть оборудована подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, подогревом передних сидений и системой Bluetooth. 

Поставить автомобили должны в Новосибирск. 

По наблюдениям редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко, в Новосибирске полиция практически не использует корейские автомобили, предпочитая «Лады Гранты» для рядовых экипажей. Также в автопарке есть японские «Тойоты» и чешские «Шкоды».
 

Интерьер салона Hyundai Solaris

Интерьер салона Hyundai Solaris

Кроме того, сегодня Сибирское окружное управление также заказало закупку 39 Chevrolet Niva ВАЗ-2123. На это в ведомстве рассчитывают потратить до 28,7 миллиона рублей. 

Корреспондент НГС направил запрос в управление полиции с просьбой уточнить, для каких целей закупаются новые автомобили и какие подразделения получат их в своё распоряжение.

В июне этого года генпрокуратура по СФО уже проводила торги на покупку представительского автомобиля за 2,5 миллиона. Тогда в ведомстве пояснили, что машину хотят купить для развозки корреспонденции. Согласно сайту госзакупок, в июне не поступило ни одной заявки от поставщиков. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

машиныгосзакупкаполиция

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (14)

    Иван
    20 авг 2019 в 17:52

    Из-за солярисов-то чего шум поднимать? Ясно же, что они реально для работы.

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 17:39

    НГС вы лучше напишите статью как УКС НСО по области садики за 225 млн. каждый строит осваивая федеральные и областные средства и почему их строят одни и те же подрядчики. Расскажите о системе видеонаблюдения стоимость которой составляет по 1,2 млн. на один садик с 45 камерами. Причем садики эти строятся на болотах, посреди жилых домов у которых стены трещинами идут, отсутствуют общественные слушания, отсутствуют разрешения на строительство и т.д.!

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 17:34

    Бухгалтерию что-ли в налоговую и управление на личных авто катать?