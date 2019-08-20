Рубрики
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 7/10
usd 66.61
eur 73.95

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 7/10
usd 66.61
eur 73.95

Все новости

Все новости
Происшествия

Пенсионер на мопеде сбил женщину с ребёнком около ТЦ «Континент»

Пострадавших увезли в больницу

Поделиться

4 194
33 Обсудить

Мопедом управлял мужчина 1955 года рождения

Фото: Владислав Савченков

Сегодня, 20 августа, пенсионер на мопеде сбил женщину с 8-летним мальчиком. ДТП случилось в 14:20 на пешеходном переходе у дома на 9-й Гвардейской дивизии, 1 рядом с ТЦ «Континент» в Ленинском районе Новосибирска. 

«Ребёнок уже госпитализирован с сотрясением головного мозга. Его мама тоже в больнице, травмы уточняются. Водитель 55-го года рождения на мопеде Honda Tact совершил наезд в зоне пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.


Если вы стали очевидцем этого ДТП, присылайте фото и видео в редакционный WhatsApp по номеру +7-923-157-00-00

В ГИБДД сегодня также рассказали подробности другой аварии с мопедом — в ней погиб подросток. ДТП произошло в Чановском районе Новосибирской области.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПавария с мопедом

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (33)

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 16:46

    По сегодняшним меркам ( пенсионная реформа )это ещё не пенсионер!

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 16:52

    Нужно запретить пенсионерам управлять ТС. Только велосипед и самокат, чтобы физическое здоровье в тонусе держали и жили до 100 лет.

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 17:05

    НГС, сделайте уже что-нибудь! Одни тролли на сайте!