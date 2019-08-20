Пенсионер на мопеде сбил женщину с ребёнком около ТЦ «Континент»

Сегодня, 20 августа, пенсионер на мопеде сбил женщину с 8-летним мальчиком. ДТП случилось в 14:20 на пешеходном переходе у дома на 9-й Гвардейской дивизии, 1 рядом с ТЦ «Континент» в Ленинском районе Новосибирска.

«Ребёнок уже госпитализирован с сотрясением головного мозга. Его мама тоже в больнице, травмы уточняются. Водитель 55-го года рождения на мопеде Honda Tact совершил наезд в зоне пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.