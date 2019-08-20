2-летний мальчик выпал в дырку между перилами. Его родители отсудили у УК 80 тысяч рублей

«Семья в составе мамы, папы и сына обратилась в Железнодорожный районный суд с иском к управляющей компании о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей в отношении каждого члена семьи. Они указали в иске, что 28 января 2019 года отец с сыном 2016 года рождения вышли из квартиры, расположенной в доме по улице Комсомольский проспект. Ребёнок пошёл к лестнице и стал спускаться по ступенькам, держась за перила. Из-за отсутствия одной вертикальной рейки в перилах ребёнок упал с 5-го на 4-й этаж», — рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Анна Загайко, которая участвовала в рассмотрении иска семьи к управляющей компании «ЖЭУ-4».

Семья новосибирцев отсудила у управляющей компании «ЖЭУ-4» компенсацию из-за сломанной ключицы ребёнка — он упал в подъезде, проскользнув в дырку между прутьями лестничных перил.

Как рассказала НГС мама пострадавшего ребёнка, в тот день семья собиралась везти двухлетнего Ваню и его десятимесячную сестру в поликлинику.



«Когда Ивана я одела, передала его отцу, чтобы они спускались и садились в машину. А я осталась одевать, собирать младшую дочь в квартире и услышала крик: сначала отца сильный крик, потом уже ребёнка плач. В этот момент я выскочила на площадку и увидела лежащего ребёнка на четвёртом этаже и с ним стоящего рядом мужа», — описала ситуацию мать упавшего мальчика.

По её словам, Ваня выпал в дыру в перилах и пролетел 3,5 метра. В травмпункте ребёнку сделали рентген и поставили диагноз: перелом ключицы.

Как уточнила Анна Загайко, эта травма оценивается как средней тяжести вред здоровью.



По словам матери пострадавшего мальчика, она видит в случившемся в том числе и вину семьи: супруги никогда прежде не обращались в управляющую компанию по поводу проёма в перилах, хотя рейки там не было уже несколько лет. Вместе с тем мать уверена, что работники УК должны были сами обратить внимание на эту дыру во время осмотров подъезда. Но в итоге недостающую рейку они приварили к перилам уже после несчастного случая.

