2-летний мальчик выпал в дырку между перилами. Его родители отсудили у УК 80 тысяч рублей

Маленький Ваня сломал ключицу при падении с одного этажа на другой
Фото: родители пострадавшего мальчика
Семья новосибирцев отсудила у управляющей компании «ЖЭУ-4» компенсацию из-за сломанной ключицы ребёнка — он упал в подъезде, проскользнув в дырку между прутьями лестничных перил.
«Семья в составе мамы, папы и сына обратилась в Железнодорожный районный суд с иском к управляющей компании о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей в отношении каждого члена семьи. Они указали в иске, что 28 января 2019 года отец с сыном 2016 года рождения вышли из квартиры, расположенной в доме по улице Комсомольский проспект. Ребёнок пошёл к лестнице и стал спускаться по ступенькам, держась за перила. Из-за отсутствия одной вертикальной рейки в перилах ребёнок упал с 5-го на 4-й этаж», — рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Анна Загайко, которая участвовала в рассмотрении иска семьи к управляющей компании «ЖЭУ-4».
Как рассказала НГС мама пострадавшего ребёнка, в тот день семья собиралась везти двухлетнего Ваню и его десятимесячную сестру в поликлинику.
«Когда Ивана я одела, передала его отцу, чтобы они спускались и садились в машину. А я осталась одевать, собирать младшую дочь в квартире и услышала крик: сначала отца сильный крик, потом уже ребёнка плач. В этот момент я выскочила на площадку и увидела лежащего ребёнка на четвёртом этаже и с ним стоящего рядом мужа», — описала ситуацию мать упавшего мальчика.
По её словам, Ваня выпал в дыру в перилах и пролетел 3,5 метра. В травмпункте ребёнку сделали рентген и поставили диагноз: перелом ключицы.
Как уточнила Анна Загайко, эта травма оценивается как средней тяжести вред здоровью.
По словам матери пострадавшего мальчика, она видит в случившемся в том числе и вину семьи: супруги никогда прежде не обращались в управляющую компанию по поводу проёма в перилах, хотя рейки там не было уже несколько лет. Вместе с тем мать уверена, что работники УК должны были сами обратить внимание на эту дыру во время осмотров подъезда. Но в итоге недостающую рейку они приварили к перилам уже после несчастного случая.
Железнодорожный районный суд встал на сторону родителей мальчика.
«Суд указал, что, согласно статье 161 Жилищного Кодекса, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан. Исходя из установленных судом обстоятельств, <...> управляющая компания не обеспечила надлежащее содержание общего имущества, в связи с чем имеются основания для возложения на ответчика обязанности по компенсации истцам морального вреда. Однако при определении размера компенсации морального вреда необходимо учитывать тот факт, что отец оставил без контроля малолетнего сына, который самостоятельно подошёл к лестнице и стал спускаться по ней. <…> С учётом изложенного суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал с управляющей компании в пользу матери денежную компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, в пользу отца — в размере 10 тысяч рублей и в пользу малолетнего ребёнка — в размере 50 тысяч рублей», — рассказала помощник прокурора Железнодорожного района Анна Загайко.
Она уточнила, что стороны не обжаловали это решение и на прошлой неделе оно вступило в законную силу.
Директор управляющей компании «ЖЭУ-4» Ирина Мальцева сообщила корреспонденту НГС, что компенсация семье уже выплачена. При этом от более подробных комментариев руководитель УК отказалась.
Мать пострадавшего ребёнка также подтвердила, что управляющая компания исполнила решение суда. Кроме того, она компенсировала семье издержки на юридическую помощь.
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