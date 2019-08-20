И так сойдёт: в ГИБДД отказались ставить регулировщика в вечной пробке у «МЕГИ»

В Госавтоинспекции рассказали, почему не отправляют регулировщика на перекрёсток улиц Мира и Ватутина в Кировском районе Новосибирска — из-за ремонта теплотрассы на перекрёстке каждый день собираются глухие пробки.



Еще в субботу, 10 августа, около 22:00 рабочие остановили движение трамваев и оградили центральную территорию проезжей части на улице Мира. Накануне в Центре управления городским автоэлектротранспортом сообщили, что улицу Мира сузят, а трамваи временно изменят маршрут.



«Говорили, что 17 августа работы закончатся. Сегодня уже 20 августа: на данном участке с самого утра и до позднего вечера огромные пробки, бетонные блоки перекрывают две полосы из трёх. Когда же прекратится этот бардак? Парализовано движение половины левого берега!» — написал в редакцию НГС читатель Сергей.