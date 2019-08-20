И так сойдёт: в ГИБДД отказались ставить регулировщика в вечной пробке у «МЕГИ»

Из-за раскопанного перекрёстка Ватутина и Мира тут каждый день собираются пробки
Фото: Густаво Зырянов / НГС
В Госавтоинспекции рассказали, почему не отправляют регулировщика на перекрёсток улиц Мира и Ватутина в Кировском районе Новосибирска — из-за ремонта теплотрассы на перекрёстке каждый день собираются глухие пробки.
Еще в субботу, 10 августа, около 22:00 рабочие остановили движение трамваев и оградили центральную территорию проезжей части на улице Мира. Накануне в Центре управления городским автоэлектротранспортом сообщили, что улицу Мира сузят, а трамваи временно изменят маршрут.
«Говорили, что 17 августа работы закончатся. Сегодня уже 20 августа: на данном участке с самого утра и до позднего вечера огромные пробки, бетонные блоки перекрывают две полосы из трёх. Когда же прекратится этот бардак? Парализовано движение половины левого берега!» — написал в редакцию НГС читатель Сергей.
В ГИБДД сообщили, что все работы проводятся планово и согласованы, а все требования к проведению работ соблюдены.
«Работы согласованы, а перекрёсток там регулируемый. Пробки образуются из-за сужения проезжей части и большого потока машин. <…> Так как перекрёсток регулируемый, и все средства организации дорожного движения в исправном состоянии, то регулировщик там не нужен», — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды БДД по Новосибирской области.
В «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС сообщили, что до 17 августа шёл второй этап ремонтных работ. Он закончился, но начался следующий этап, который продлится до 28 августа.
«На улице Мира продолжается капитальный ремонт трубопровода, который пролегает под автомагистралью. Весь фронт работ был разделён на пять этапов, три из которых связаны с изменением схемы дорожного движения. Два этапа уже завершены, один из них — связан с сужением на трамвайных путях. Он закончился 17 августа. Сейчас начался третий этап работ. Из-за этого проезжая часть со стороны Винаповского моста сужена на 12 метров. Ремонт продлится до 28 августа. Нормальная схема движения транспорта будет восстановлена 29 августа. Приносим извинения за неудобства.», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.
А недавно из-за аварийного ремонта теплотрассы пришлось сузить улицу Ватутина и перенести остановку «ГУМ» — работы там закончат только 23 августа.