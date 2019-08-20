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Департамент по тарифам отказался повышать цены на воду

Пересмотреть тарифы попросила Федеральная антимонопольная служба

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ФАС России попросила областное правительство пересмотреть тарифы на питьевую воду

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Федеральная антимонопольная служба России попросила правительство Новосибирской области пересмотреть тарифы на питьевую воду — в департаменте по тарифам тарифы оставили прежними.

Сегодня, 20 августа, состоялось заседание правления областного департамента по тарифам, в повестку которого включили вопросы о пересмотре тарифов МУП «Горводоканал» на 2019 год «во исполнение предписания ФАС России». Это предписание антимонопольная служба выдала 26 июля — в нём шла речь о необходимости пересмотреть тарифы как на питьевую воду, так и на водоотведение.

«По итогам проверки [ФАС] департаменту было вынесено предписание. Было предписано отразить подробный анализ экономической обоснованности необходимой валовой выручки организации <...>. Пересчитать взаимосвязанные статьи расходов. ФАС считает, поскольку у "Горводоканала" есть третий вид деятельности — теплоснабжение, нормативный расчёт численности персонала должен производиться строго индивидуально», — сообщили на заседании департамента.

После проведённого расчёта стало ясно, что численность персонала, задействованного в оказании услуг теплоснабжения, даже ниже нормативной.

«Таким образом, корректировки по статье фонд оплаты труда не потребовалось, произведён расчёт нормативной потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта канализации. <...> Далее было предписано пересчитать изменение необходимой валовой выручки в целях сглаживания. По результатам расчётов, затраты определены, долгосрочные параметры регулирования скорректированы. В результате величина тарифов, которые были установлены на 2019 год, не претерпела изменений. Тарифы остались на прежнем уровне», — сообщили сегодня на заседании в департаменте по тарифам.

Таким образом, в этом году новосибирцы продолжат платить за холодную воду по 18,56 рублей за кубометр, а водоотведение обойдётся в 14,24 рублей. 

Это второй подобный случай, когда чиновники отказываются повышать тарифы на коммунальные услуги. Так, например, в середине июля стало известно, что правительство будет обжаловать решение ФАС в суде об увеличении тарифа на тепло почти на 100 рублей.

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