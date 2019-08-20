Департамент по тарифам отказался повышать цены на воду

ФАС России попросила областное правительство пересмотреть тарифы на питьевую воду
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Федеральная антимонопольная служба России попросила правительство Новосибирской области пересмотреть тарифы на питьевую воду — в департаменте по тарифам тарифы оставили прежними.
Сегодня, 20 августа, состоялось заседание правления областного департамента по тарифам, в повестку которого включили вопросы о пересмотре тарифов МУП «Горводоканал» на 2019 год «во исполнение предписания ФАС России». Это предписание антимонопольная служба выдала 26 июля — в нём шла речь о необходимости пересмотреть тарифы как на питьевую воду, так и на водоотведение.
«По итогам проверки [ФАС] департаменту было вынесено предписание. Было предписано отразить подробный анализ экономической обоснованности необходимой валовой выручки организации <...>. Пересчитать взаимосвязанные статьи расходов. ФАС считает, поскольку у "Горводоканала" есть третий вид деятельности — теплоснабжение, нормативный расчёт численности персонала должен производиться строго индивидуально», — сообщили на заседании департамента.
После проведённого расчёта стало ясно, что численность персонала, задействованного в оказании услуг теплоснабжения, даже ниже нормативной.
«Таким образом, корректировки по статье фонд оплаты труда не потребовалось, произведён расчёт нормативной потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта канализации. <...> Далее было предписано пересчитать изменение необходимой валовой выручки в целях сглаживания. По результатам расчётов, затраты определены, долгосрочные параметры регулирования скорректированы. В результате величина тарифов, которые были установлены на 2019 год, не претерпела изменений. Тарифы остались на прежнем уровне», — сообщили сегодня на заседании в департаменте по тарифам.
Таким образом, в этом году новосибирцы продолжат платить за холодную воду по 18,56 рублей за кубометр, а водоотведение обойдётся в 14,24 рублей.
Это второй подобный случай, когда чиновники отказываются повышать тарифы на коммунальные услуги. Так, например, в середине июля стало известно, что правительство будет обжаловать решение ФАС в суде об увеличении тарифа на тепло почти на 100 рублей.