Департамент по тарифам отказался повышать цены на воду

Сегодня, 20 августа, состоялось заседание правления областного департамента по тарифам, в повестку которого включили вопросы о пересмотре тарифов МУП «Горводоканал» на 2019 год «во исполнение предписания ФАС России». Это предписание антимонопольная служба выдала 26 июля — в нём шла речь о необходимости пересмотреть тарифы как на питьевую воду, так и на водоотведение.

«По итогам проверки [ФАС] департаменту было вынесено предписание. Было предписано отразить подробный анализ экономической обоснованности необходимой валовой выручки организации <...>. Пересчитать взаимосвязанные статьи расходов. ФАС считает, поскольку у "Горводоканала" есть третий вид деятельности — теплоснабжение, нормативный расчёт численности персонала должен производиться строго индивидуально», — сообщили на заседании департамента.

После проведённого расчёта стало ясно, что численность персонала, задействованного в оказании услуг теплоснабжения, даже ниже нормативной.

«Таким образом, корректировки по статье фонд оплаты труда не потребовалось, произведён расчёт нормативной потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и ремонта канализации. <...> Далее было предписано пересчитать изменение необходимой валовой выручки в целях сглаживания. По результатам расчётов, затраты определены, долгосрочные параметры регулирования скорректированы. В результате величина тарифов, которые были установлены на 2019 год, не претерпела изменений. Тарифы остались на прежнем уровне», — сообщили сегодня на заседании в департаменте по тарифам.

