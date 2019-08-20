Под Красным проспектом нашли мостовую, которую построили при царе

Краеведы полагают, что эту мостовую построили до революции
Фото: читательница НГС
Сегодня, 20 августа, на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска под снятым асфальтом нашли дореволюционную каменную мостовую.
Фотографии мостовой в редакцию НГС прислала читательница Надежда. Она сделала снимок около Стоквартирного дома на Красном проспекте, 16.
Версию о том, что мостовой более века, поддерживает и краевед Константин Голодяев.
«Там есть и "лысые" места. Я как раз неделю назад постил фотографию, где эта мостовая находится прям на дороге, а не в углублении. Это действительно дореволюционная мостовая. Она и сейчас видна, её не заделали. Впервые работы по "исправлению дорог" начались летом 1909 года, когда Городская дума приняла постановление о порядке на территории улиц. Под первоочередное мощение попадали улица Владимировская, Переселенческая (сейчас — 1905 года), Трактовая (Большевистская), Сузунская (Восход), Обской проспект (Комсомольский) и, конечно же, Николаевский проспект (Красный проспект), ширина мощения которого была определена в 25 саженей (больше 50 метров). Начало проспекта как раз входит в этот перечень», — рассказал корреспонденту НГС краевед Константин Голодяев.
По его словам, для мостовой выбрали «рижский» тип покрытия, а основанием был песок, который привозили с Яренского затона. Камень для мостовой брали в округе.
«Работы эти были очень дороги. Деньги шли с попудного сбора с перевозимых через город грузов. До революции основные запланированные участки замостить успели, но основной объём работ проводили уже при Советской власти», — добавил Константин Голодяев.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, что будут делать с найденной каменной мостовой. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
В апреле в Новосибирске начали ремонтировать ямы на дорогах левого берега — на площади Сибиряков-Гвардейцев сняли старый слой асфальта до брусчатки. По мнению историков, брусчатку укладывали после войны пленные немцы.