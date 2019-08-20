Рубрики
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 66.61
eur 73.95

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 66.61
eur 73.95

Все новости

Все новости
Город

Под Красным проспектом нашли мостовую, которую построили при царе

Во время ремонта главной улицы Новосибирска рабочие раскопали каменную мостовую

Поделиться

5 407
34 Обсудить

Краеведы полагают, что эту мостовую построили до революции

Фото: читательница НГС

Сегодня, 20 августа, на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска под снятым асфальтом нашли дореволюционную каменную мостовую.

Фотографии мостовой в редакцию НГС прислала читательница Надежда. Она сделала снимок около Стоквартирного дома на Красном проспекте, 16. 

Версию о том, что мостовой более века, поддерживает и краевед Константин Голодяев. 

«Там есть и "лысые" места. Я как раз неделю назад постил фотографию, где эта мостовая находится прям на дороге, а не в углублении. Это действительно дореволюционная мостовая. Она и сейчас видна, её не заделали. Впервые работы по "исправлению дорог" начались летом 1909 года, когда Городская дума приняла постановление о порядке на территории улиц. Под первоочередное мощение попадали улица Владимировская, Переселенческая (сейчас — 1905 года), Трактовая (Большевистская), Сузунская (Восход), Обской проспект (Комсомольский) и, конечно же, Николаевский проспект (Красный проспект), ширина мощения которого была определена в 25 саженей (больше 50 метров). Начало проспекта как раз входит в этот перечень», — рассказал корреспонденту НГС краевед Константин Голодяев.

Пока неизвестно, что городские власти будут делать с находкой

Пока неизвестно, что городские власти будут делать с находкой

По его словам, для мостовой выбрали «рижский» тип покрытия, а основанием был песок, который привозили с Яренского затона. Камень для мостовой брали в округе.

Камень для мостовой брали в округе

Камень для мостовой брали в округе

«Работы эти были очень дороги. Деньги шли с попудного сбора с перевозимых через город грузов. До революции основные запланированные участки замостить успели, но основной объём работ проводили уже при Советской власти», — добавил Константин Голодяев.

Основной объём мощения делали уже при Советской власти. На фото — мостовая у дома на Красном проспекте, 10&nbsp;

Основной объём мощения делали уже при Советской власти. На фото — мостовая у дома на Красном проспекте, 10 

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, что будут делать с найденной каменной мостовой. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

В апреле в Новосибирске начали ремонтировать ямы на дорогах левого берега — на площади Сибиряков-Гвардейцев сняли старый слой асфальта до брусчатки. По мнению историков, брусчатку укладывали после войны пленные немцы.

ТЕКСТ

ТЕГИ

городисторияЦарская Россия

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (34)

    жига
    20 авг 2019 в 13:31

    При Царе Батюшке чай сделана, не при коммуняках. Ещё века прослужит.

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 13:32

    Современного асфальта как будто и не укладывали, а брусчатка по всему городу "вылезает" и ни чем её не возьмёшь...

    ...
    20 авг 2019 в 13:35

    Цари приходят и уходят, а мостовые остаются.