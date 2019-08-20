«Это душа Академгородка»: три здания на улице Ильича признают культурным наследием

Таким образом, здания, построенные в 1960-х годах, получат особый охранный статус. Например, в них нельзя будет проводить работы, которые могут ухудшить состояние памятников.

В реестр попадут три памятника регионального значения — здание торгового центра Академгородка (Ильича, 6), Дом связи (Ильича, 8) и гостиница «Золотая долина» (Ильича, 10). На сайте «Электронная демократия НСО» опубликованы проекты приказов государственной инспекции по охране культурного наследия Новосибирской области.

Как пояснил корреспонденту НГС краевед Константин Голодяев, здания на улице Ильича важно включить в госреестр, потому что «это место эмоций Академгородка, его душа».

«Здесь присутствуют обе составляющие: и архитектурная, и историческая. ТЦ (торговый центр) по тем временам был суперсовременным, технологически уникальным, с применением длинных промышленных ферм, позволяющих создать большое внутреннее пространство. В 1967 году этот проект архитектора Алексея Образцова (кстати, сына известного кукольника Сергея Образцова) даже экспонировался во всемирной выставке в Монреале», — рассказал Константин Голодяев.

По его словам, во времена дефицита торговый центр Академгородка был особенно популярным: в 1970–80 годы сюда приезжали отовариваться со всех уголков города. Здесь продавали не только, например, цветные телевизоры, грампластинки или книги, но и даже апельсины и токайское вино.

«А на улице перед ТЦ ещё в 1960-х расцветала "буржуазная" жизнь: летнее кафе под зонтиками, фонтан. Сейчас нам не понять, но 50 лет назад такая зона уличного отдыха была вызовом, пропагандой западного образа жизни», — вспоминает Константин Голодяев.