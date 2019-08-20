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Город

«Это душа Академгородка»: три здания на улице Ильича признают культурным наследием

Краевед Константин Голодяев рассказал, чем они примечательны

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Гостиница «Золотая долина», Дом связи и Торговый центр Академгородка построены в 1960-х годах

Фото: yandex.ru/maps, архив НГС, google.ru/maps

Власти Новосибирской области предложили включить три советских здания в Академгородке в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

В реестр попадут три памятника регионального значения — здание торгового центра Академгородка (Ильича, 6), Дом связи (Ильича, 8) и гостиница «Золотая долина» (Ильича, 10). На сайте «Электронная демократия НСО» опубликованы проекты приказов государственной инспекции по охране культурного наследия Новосибирской области.

Таким образом, здания, построенные в 1960-х годах, получат особый охранный статус. Например, в них нельзя будет проводить работы, которые могут ухудшить состояние памятников. 

Как пояснил корреспонденту НГС краевед Константин Голодяев, здания на улице Ильича важно включить в госреестр, потому что «это место эмоций Академгородка, его душа». 

«Здесь присутствуют обе составляющие: и архитектурная, и историческая. ТЦ (торговый центр) по тем временам был суперсовременным, технологически уникальным, с применением длинных промышленных ферм, позволяющих создать большое внутреннее пространство. В 1967 году этот проект архитектора Алексея Образцова (кстати, сына известного кукольника Сергея Образцова) даже экспонировался во всемирной выставке в Монреале», — рассказал Константин Голодяев.

По его словам, во времена дефицита торговый центр Академгородка был особенно популярным: в 1970–80 годы сюда приезжали отовариваться со всех уголков города. Здесь продавали не только, например, цветные телевизоры, грампластинки или книги, но и даже апельсины и токайское вино. 

«А на улице перед ТЦ ещё в 1960-х расцветала "буржуазная" жизнь: летнее кафе под зонтиками, фонтан. Сейчас нам не понять, но 50 лет назад такая зона уличного отдыха была вызовом, пропагандой западного образа жизни», — вспоминает Константин Голодяев.

Вошла в историю и гостиница «Золотая долина».

«В ней сейчас восемь этажей, а проектировалось двенадцать. Именно по ней "проехался" тогдашний глава страны Никита Сeргеевич Хрущёв, когда знакомился с планом застройки Академгородка: "Куда высотные здания в лесу?! Чтобы воронам куда было садиться? Растрелли взял не высотой, а красотой!". Эти слова генсека долго не давали городку расти этажами ввысь, да, можно сказать, и до сих пор сдерживают», — рассуждает Константин Голодяев.

По его словам, в советские времена в Новосибирске придавали большое значение оформлению интерьеров. Гостиницу «Золотая долина», например, украсило угловое панно «Сарлыки» («Охота»). Сибирский художник Владимир Сокол создал его из полихлорвиниловой плитки методом аппликации. В целом гостиница «Золотая долина» и работающий при ней ресторан с таким же названием на протяжении многих лет входили в число любимых мест отдыха новосибирцев и гостей города. Сюда приезжали специально пожить на несколько дней, как в отпуск. Также рассказывают, что были случаи, когда загулявшиеся студенты, не рассчитав стоимость банкета, оставляли в ресторане «в залог» своих подруг и бежали в общежития занимать деньги у друзей.

Здание почты и телеграфа специально построили в комплексе с гостиницей. Через это почтовое отделение, например, прошёл большой объём земли и камней, которые научные сотрудники присылали из дальних геологических экспедиций и командировок, отмечает Константин Голодяев.

Ранее региональные власти включили эти здания на улице Ильича в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Корреспондент НГС направила в пресс-службу правительства Новосибирской области запрос в связи с их запланированным включением в единый государственный реестр. 

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    КОММЕНТАРИИ (30)

    Эль...Za))))
    20 авг 2019 в 15:08

    Я родилась и выросла в Академе: ТЦ, Дом Ученых, Морской проспект, дворики по дороге к 130ке - очень хочется, чтобы осталось все в первозданном виде, только не давать всему этому разрушаться и поддерживать в хорошем состоянии. Дороги и тротуары-больная тема, по институтскому спуску до строителей - просто разруха. В «Щ» (нижней зоне) на месте старого рынка давно пора облагородить территорию, ни в коем случае нельзя допустить многоэтажки в том месте, это будет просто катастрофа. Местные меня поймут.

    20 авг 2019 в 15:04

    да ну нафиг, снести построить новое что то.

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 15:15

    а как же ДК АКадемия и Дом Ученых?