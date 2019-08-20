«Это душа Академгородка»: три здания на улице Ильича признают культурным наследием

Гостиница «Золотая долина», Дом связи и Торговый центр Академгородка построены в 1960-х годах
Фото: yandex.ru/maps, архив НГС, google.ru/maps
Власти Новосибирской области предложили включить три советских здания в Академгородке в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.
В реестр попадут три памятника регионального значения — здание торгового центра Академгородка (Ильича, 6), Дом связи (Ильича, 8) и гостиница «Золотая долина» (Ильича, 10). На сайте «Электронная демократия НСО» опубликованы проекты приказов государственной инспекции по охране культурного наследия Новосибирской области.
Таким образом, здания, построенные в 1960-х годах, получат особый охранный статус. Например, в них нельзя будет проводить работы, которые могут ухудшить состояние памятников.
Как пояснил корреспонденту НГС краевед Константин Голодяев, здания на улице Ильича важно включить в госреестр, потому что «это место эмоций Академгородка, его душа».
«Здесь присутствуют обе составляющие: и архитектурная, и историческая. ТЦ (торговый центр) по тем временам был суперсовременным, технологически уникальным, с применением длинных промышленных ферм, позволяющих создать большое внутреннее пространство. В 1967 году этот проект архитектора Алексея Образцова (кстати, сына известного кукольника Сергея Образцова) даже экспонировался во всемирной выставке в Монреале», — рассказал Константин Голодяев.
По его словам, во времена дефицита торговый центр Академгородка был особенно популярным: в 1970–80 годы сюда приезжали отовариваться со всех уголков города. Здесь продавали не только, например, цветные телевизоры, грампластинки или книги, но и даже апельсины и токайское вино.
«А на улице перед ТЦ ещё в 1960-х расцветала "буржуазная" жизнь: летнее кафе под зонтиками, фонтан. Сейчас нам не понять, но 50 лет назад такая зона уличного отдыха была вызовом, пропагандой западного образа жизни», — вспоминает Константин Голодяев.
Вошла в историю и гостиница «Золотая долина».
«В ней сейчас восемь этажей, а проектировалось двенадцать. Именно по ней "проехался" тогдашний глава страны Никита Сeргеевич Хрущёв, когда знакомился с планом застройки Академгородка: "Куда высотные здания в лесу?! Чтобы воронам куда было садиться? Растрелли взял не высотой, а красотой!". Эти слова генсека долго не давали городку расти этажами ввысь, да, можно сказать, и до сих пор сдерживают», — рассуждает Константин Голодяев.
По его словам, в советские времена в Новосибирске придавали большое значение оформлению интерьеров. Гостиницу «Золотая долина», например, украсило угловое панно «Сарлыки» («Охота»). Сибирский художник Владимир Сокол создал его из полихлорвиниловой плитки методом аппликации. В целом гостиница «Золотая долина» и работающий при ней ресторан с таким же названием на протяжении многих лет входили в число любимых мест отдыха новосибирцев и гостей города. Сюда приезжали специально пожить на несколько дней, как в отпуск. Также рассказывают, что были случаи, когда загулявшиеся студенты, не рассчитав стоимость банкета, оставляли в ресторане «в залог» своих подруг и бежали в общежития занимать деньги у друзей.
Здание почты и телеграфа специально построили в комплексе с гостиницей. Через это почтовое отделение, например, прошёл большой объём земли и камней, которые научные сотрудники присылали из дальних геологических экспедиций и командировок, отмечает Константин Голодяев.
Ранее региональные власти включили эти здания на улице Ильича в перечень выявленных объектов культурного наследия.
Корреспондент НГС направила в пресс-службу правительства Новосибирской области запрос в связи с их запланированным включением в единый государственный реестр.