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Город

Посередине парка «Берёзовая роща» засохли деревья

Почему деревья погибли, в мэрии пока не знают

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После экспертизы ели планируют заменить другими деревьями

Фото: читатель Иван

В новосибирском парке «Берёзовая роща» погибли ели.

«В "Берёзовой роще" стоят погибшие ели. И совсем не красят город. Видимо, вымерзли зимой. Но, похоже, ни администрации парка, ни муниципалитету дела до этого нет. Каждый день хожу мимо на работу и обратно», — рассказал корреспонденту НГС читатель Иван.

Начальник городского департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова подтвердила корреспонденту НГС, что в мэрии уже занимаются деревьями.

«Мы сейчас решаем [этот вопрос]. Дендрологи должны выехать, сделать экспертизу, что произошло. Они, к сожалению, последнее время у нас увядали. <...> Сейчас пытаемся понять, что произошло», — объяснила корреспонденту НГС Анна Терешкова.

Всего в парке погибли четыре ели. После экспертизы их планируют заменить другими деревьями.

На прошлой неделе в мэрии Новосибирска рассказали о планах по вырубке нескольких десятков деревьев в Первомайском сквере. Городские власти выдали «Горзеленхозу» разрешения на санитарную обрезку 12 деревьев и замену ещё 162.

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    КОММЕНТАРИИ (62)

    вопрос
    20 авг 2019 в 13:57

    Сижу и ржу.
    Дендрологи должны выехать, сделать экспертизу!!!!
    Просто представил как делают спил, берут хвою, пробу грунта, упаковывают их в пробирки и отправляют в ФЭС.
    Г-жа Терешкова, ваша мэрия сотнями вырубает, вернее дает разрешение на вырубку под различные свечки, тц, киоски.
    И никакой экспертизы не требуется, ничьё мнение вас не интересует.А тут чтобы заменить четыре засохших дерева, нужен выезд специалистов и эсперти....
    Пошел опять ржать.

    вадим
    20 авг 2019 в 14:04

    На нашей многострадальной набережной тоже засохли свежевысаженные деревья. Уже второй раз. Ничего, посадят в третий. На этот раз привезут из Австралии.

    oleg76
    20 авг 2019 в 13:59

    Неплохо бы мэрии знать, что обложенная на сто метров брусчаткой ель рано или поздно погибает. благоустроители фиговы.