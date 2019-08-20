Посередине парка «Берёзовая роща» засохли деревья

В новосибирском парке «Берёзовая роща» погибли ели.

«В "Берёзовой роще" стоят погибшие ели. И совсем не красят город. Видимо, вымерзли зимой. Но, похоже, ни администрации парка, ни муниципалитету дела до этого нет. Каждый день хожу мимо на работу и обратно», — рассказал корреспонденту НГС читатель Иван.

Начальник городского департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова подтвердила корреспонденту НГС, что в мэрии уже занимаются деревьями.



«Мы сейчас решаем [этот вопрос]. Дендрологи должны выехать, сделать экспертизу, что произошло. Они, к сожалению, последнее время у нас увядали. <...> Сейчас пытаемся понять, что произошло», — объяснила корреспонденту НГС Анна Терешкова.