«Она худая, пропал аппетит»: хирурги достали гигантский волосяной шар из живота 16-летней девушки

Хирурги новосибирской больницы № 25 сделали необычную операцию 16-летней пациентке. Они удалили гигантский комок волос, занимающий весь желудок, — из-за него она не могла есть и чувствовала боль.



Девочка жаловалась на боли в животе, а также потерю аппетита вместе с головокружением и слабостью — сначала родители обратились за помощью к терапевтам.

