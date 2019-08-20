«Она худая, пропал аппетит»: хирурги достали гигантский волосяной шар из живота 16-летней девушки

Хирургам удалось достать впечатляющий трихобезоар из живота девушки через небольшой прокол. Фото инородного тела есть в редакции НГС, но мы не публикуем его по этическим причинам
Фото: Александр Ощепков / НГС
Хирурги новосибирской больницы
Девочка жаловалась на боли в животе, а также потерю аппетита вместе с головокружением и слабостью — сначала родители обратились за помощью к терапевтам.
«Она худая, не ест, не пьёт, нет аппетита постоянно. Месяца два назад возникли какие-то боли в животе, и [она] ходит к терапевтам. Они [подозревают] гастрит, панкреатит, второе, третье… В итоге родители, напугавшиеся этой ситуации, обращаются в стационар, не в наш, с просьбой о помощи», — рассказал корреспонденту НГС заведующий хирургическим отделением
Врач сделал обследования и обнаружил плотное инородное тело, заметное даже внешне на плоском животе девочки — оно напоминало опухоль.
«При осмотре дальнейшем выясняется, что это не просто инородное тело, а комок волос — называется трихобезоар», — пояснил хирург.
Размер трихобезоара, занимавшего почти весь желудок, составил 20×15 сантиметров — врачи удалили его с помощью щадящих лапароскопических технологий (через маленький прокол). Аршак Асатрян добавил, что выполнял такую операцию впервые.
Сама девочка так и не смогла объяснить врачам, зачем ела волосы. По мнению хирурга, склонность к такому поведению не обязательно означает серьёзное психическое расстройство — вероятно, она испытывала такое же навязчивое желание, как люди, которые грызут ногти.
Врач отметил, что есть ещё одна разновидность инородных тел, которые хирурги удаляют на подобных операциях — фитобезоар, образующийся из волокон растений.
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