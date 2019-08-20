Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 66.61
eur 73.95

Все новости

Все новости
Здоровье

«Она худая, пропал аппетит»: хирурги достали гигантский волосяной шар из живота 16-летней девушки

Она не заметила, как съела огромное количество волос

Поделиться

4 351
20 Обсудить

Хирургам удалось достать впечатляющий трихобезоар из живота девушки через небольшой прокол. Фото инородного тела есть в редакции НГС, но мы не публикуем его по этическим причинам 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Хирурги новосибирской больницы № 25 сделали необычную операцию 16-летней пациентке. Они удалили гигантский комок волос, занимающий весь желудок, — из-за него она не могла есть и чувствовала боль.

Девочка жаловалась на боли в животе, а также потерю аппетита вместе с головокружением и слабостью — сначала родители обратились за помощью к терапевтам.

«Она худая, не ест, не пьёт, нет аппетита постоянно. Месяца два назад возникли какие-то боли в животе, и [она] ходит к терапевтам. Они [подозревают] гастрит, панкреатит, второе, третье… В итоге родители, напугавшиеся этой ситуации, обращаются в стационар, не в наш, с просьбой о помощи», — рассказал корреспонденту НГС заведующий хирургическим отделением № 2 городской больницы № 25 Аршак Асатрян.

Врач сделал обследования и обнаружил плотное инородное тело, заметное даже внешне на плоском животе девочки — оно напоминало опухоль.

«При осмотре дальнейшем выясняется, что это не просто инородное тело, а комок волос — называется трихобезоар», — пояснил хирург.

Размер трихобезоара, занимавшего почти весь желудок, составил 20×15 сантиметров — врачи удалили его с помощью щадящих лапароскопических технологий (через маленький прокол). Аршак Асатрян добавил, что выполнял такую операцию впервые.

Сама девочка так и не смогла объяснить врачам, зачем ела волосы. По мнению хирурга, склонность к такому поведению не обязательно означает серьёзное психическое расстройство — вероятно, она испытывала такое же навязчивое желание, как люди, которые грызут ногти.

Врач отметил, что есть ещё одна разновидность инородных тел, которые хирурги удаляют на подобных операциях — фитобезоар, образующийся из волокон растений.

Ранее хирурги городской больницы № 1 удалили рекордно большую опухоль из шеи пенсионерки, которая развивалась у неё 30 лет. В итоге сибирячке надоело ходить с распухшей шеей, и она попросила врачей помочь избавиться от опухоли-гиганта.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

трихобезоархирургияволосы

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (20)

    Кот II
    20 авг 2019 в 12:23

    Может она как кот, языком умывалась?

    Гость
    20 авг 2019 в 12:37

    А откуда волосы то были, неизвестно? Мало ли чем девушка до сих событий занималась :)

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 12:37

    придуман новый способ похудения