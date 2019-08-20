«Мажем мазью, перевязываем»: два байкера из Италии попали в ДТП под Новосибирском

Итальянские байкеры Даниэль и Мауро попали в ДТП в 150 километрах от Новосибирска, когда возвращались с Байкала в Милан — спасать мотопутешественников с трассы пришлось новосибирским байкерам.

«Столкнулись с машиной. Простояли на дороге практически весь день. Проезжал мимо мотоциклист эстонский, позвонил на единый номер помощи [мотопутешественникам] 8800, и оттуда координатор передал информацию в Новосибирск мне. Отправили эвакуатор, переводчика. Они дождались экипажа, оформили ДТП», — рассказал корреспонденту НГС новосибирский байкер Константин Нельзин.