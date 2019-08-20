«Мажем мазью, перевязываем»: два байкера из Италии попали в ДТП под Новосибирском

Виктор Филатов (слева) увидел на обочине итальянских мотопутешественников Мауро и Даниэля и позвонил на единый номер помощи
Фото: Виктор Филатов
Итальянские байкеры Даниэль и Мауро попали в ДТП в 150 километрах от Новосибирска, когда возвращались с Байкала в Милан — спасать мотопутешественников с трассы пришлось новосибирским байкерам.
«Столкнулись с машиной. Простояли на дороге практически весь день. Проезжал мимо мотоциклист эстонский, позвонил на единый номер помощи [мотопутешественникам] 8800, и оттуда координатор передал информацию в Новосибирск мне. Отправили эвакуатор, переводчика. Они дождались экипажа, оформили ДТП», — рассказал корреспонденту НГС новосибирский байкер Константин Нельзин.
Сначала путешественники пытались получить помощь от производителя мотоциклов, но, как отметил байкер из Эстонии Виктор Филатов, который встретил итальянцев, компания помогает мотоциклистам на территории Европы. В России проблему пришлось решать самим байкерам.
«Даниэль немного пострадал... Морщится ходит, но вроде переломов нет, просто сильно ушибся. Мажем его каждый день мазью, перевязываем открытые раны, но вроде заживают. <...> В России [помощь друг другу] в порядке вещей», — добавил Константин Нельзин.
Итальянцы два дня гостили у Нельзина, а потом, несмотря на уговоры остаться, переехали в гостиницу на неделю. Сейчас они ждут запчасти для одного из мотоциклов из Германии, а после ремонта отправятся в Милан.
В августе новосибирский байкер проехал 5 тысяч километров, чтобы посетить Монголию. В начале июня мужчина вместе с женой Людмилой Агадецкой отправился за тысячи километров от Новосибирска, чтобы побывать на Кавказе, и они нашли там опустевшие города.