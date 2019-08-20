Известный клубный деятель Дмитрий Килёв откроет на Красном проспекте хинкальную

Кафе «Хинкалидзе» будет располагаться на первом этаже офисного здания на Красном проспекте, 28, где ранее работало Генконсульство Германии. Под хинкальную арендовано помещение площадью 40 кв. м, один хинкали будет стоить здесь 70 рублей.

О том, что Дмитрий Килёв планирует открыть в Новосибирске заведение грузинской кухни, корреспондент НГС узнал у других участников рынка. Сам Килёв подтвердил это, сообщив, что в помещении уже начат ремонт.

Бум грузинской кухни в Новосибирске не прекращается. НГС стало известно ещё об одном новом проекте — с ним в местный ресторанный бизнес собирается вернуться Дмитрий Килёв. В 2000-х годах он был известен по популярному клубу, который назывался по его фамилии.

Это не единственный ресторанный проект Килёва. По его словам, в этом же здании его компания взяла два помещения, во втором тоже будет заведение, концепцию которого ресторатор пока не раскрывает.



Самый известный проект Дмитрия Килёва в Новосибирске — Kilёv-бар, находившийся на четвёртом этаже здания Текстильсиндиката на Ленина, 6. Бар проработал четыре года — с 2010 по 2013 год — и запомнился своей неформальной атмосферой. Среди других его проектов — уже закрытые ресторан «Килька» и кондитерская «День варенья», а также ирландский бар Clever, который работает и сейчас, но принадлежит другим владельцам.

После выхода из всех ресторанных проектов в Новосибирске Килёв занимался торговлей недвижимостью сначала в Таиланде, а затем на Ближнем Востоке. В последнее время предприниматель занимался, по собственным словам, консалтингом, брендингом и продвижением.



«Хинкалидзе» будет далеко не первым новым грузинским проектом в этом году. Весной на Ядринцевской открылся «Мишико», а в начале лета в Академгородке заработал большой ресторан «Хлеб и Нино». Примечательно, что все последние проекты позиционируются именно как хинкальные. Именно так владельцы определили формат кафе «Мечтатели», появившегося напротив «Берёзовой рощи» в конце июля. Хинкальной будет и заведение под названием «Рэсторани», которое обещает до конца августа открыть на Советской ресторатор Наталья Ильина, основавшая ресторан «Библиотека».