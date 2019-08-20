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Еда

Известный клубный деятель Дмитрий Килёв откроет на Красном проспекте хинкальную

Кроме закусочной под названием «Хинкалидзе» там же планируется ещё один проект

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Сейчас Дмитрий Килёв занимается консалтингом, брендингом и продвижением 

Фото: Дмитрий Килёв

Бум грузинской кухни в Новосибирске не прекращается. НГС стало известно ещё об одном новом проекте — с ним в местный ресторанный бизнес собирается вернуться Дмитрий Килёв. В 2000-х годах он был известен по популярному клубу, который назывался по его фамилии.

О том, что Дмитрий Килёв планирует открыть в Новосибирске заведение грузинской кухни, корреспондент НГС узнал у других участников рынка. Сам Килёв подтвердил это, сообщив, что в помещении уже начат ремонт.

Кафе «Хинкалидзе» будет располагаться на первом этаже офисного здания на Красном проспекте, 28, где ранее работало Генконсульство Германии. Под хинкальную арендовано помещение площадью 40 кв. м, один хинкали будет стоить здесь 70 рублей.

Это не единственный ресторанный проект Килёва. По его словам, в этом же здании его компания взяла два помещения, во втором тоже будет заведение, концепцию которого ресторатор пока не раскрывает.

Самый известный проект Дмитрия Килёва в Новосибирске — Kilёv-бар, находившийся на четвёртом этаже здания Текстильсиндиката на Ленина, 6. Бар проработал четыре года — с 2010 по 2013 год — и запомнился своей неформальной атмосферой. Среди других его проектов — уже закрытые ресторан «Килька» и кондитерская «День варенья», а также ирландский бар Clever, который работает и сейчас, но принадлежит другим владельцам.

После выхода из всех ресторанных проектов в Новосибирске Килёв занимался торговлей недвижимостью сначала в Таиланде, а затем на Ближнем Востоке. В последнее время предприниматель занимался, по собственным словам, консалтингом, брендингом и продвижением.

«Хинкалидзе» будет далеко не первым новым грузинским проектом в этом году. Весной на Ядринцевской открылся «Мишико», а в начале лета в Академгородке заработал большой ресторан «Хлеб и Нино». Примечательно, что все последние проекты позиционируются именно как хинкальные. Именно так владельцы определили формат кафе «Мечтатели», появившегося напротив «Берёзовой рощи» в конце июля. Хинкальной будет и заведение под названием «Рэсторани», которое обещает до конца августа открыть на Советской ресторатор Наталья Ильина, основавшая ресторан «Библиотека».

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    ...
    20 авг 2019 в 12:18

    Килёв? Это не тот Килёв, который искал 100 000 рублей на залог, чтобы его в Тае не посадили???
    Конечно человек который собирает 100 тысяч рублей, это крутой бизнесмен!!!
    Удачи, но потом не проси денег, если прогоришь.

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 12:13

    В Тбилиси в легендарном ресторане "Маспиндзело" калакури или городские хинкали стоят 0,5 лари за штуку - это порядка 11,5 рублей. В Новосибирске пародия на них стоит 70 рублей. Это очень и очень дорого. Я понимаю что дорогая аренда, ремонт, разработка концепции и раскрутка бренда, налоги и все дела, но не вывезет с такой ценой проект. Если развивать тему - то тогда делать ставку не только на хинкали, но и на всю грузинскую кухню, хотя бы на минималках - брать повара грузина и делать аутентичную атмосферную забегаловку с демократичными ценами. Времена такие. Жизнь – это школа, хочешь жить – учи уроки

    Академовский
    20 авг 2019 в 12:16

    Это которому деньги на НГСе собирали, чтобы от тюрьмы отмазать? Зачем вернулся?