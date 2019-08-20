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Над Новосибирском с рёвом пронеслись китайские истребители

Несколько самолётов зашли на посадку в Толмачёво над центром города

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Cамолёты похожи на российские истребители-перехватчики МиГ-31

Фото: Юрий Шелухов

Сегодня утром 20 августа над центром Новосибирска пролетели военные истребители Китайской Народной Республики.

По наблюдениям корреспондентов НГС, начиная с 10:00, над городом пролетели несколько самолётов.

«Экипажи истребителей Китая возвращаются с соревнований "Авиадартс". В Толмачёво они приземляются для дозаправки и обслуживания, после чего продолжат свой полёт», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.

В начале апреля самолёты МиГ-31 также пролетали над центром города — тогда они также садились на дозаправку в Толмачёво. А вчера, 19 августа, в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлились несколько военных самолётов Ил-76 с флагами Китайской Народной Республики на борту.

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    КОММЕНТАРИИ (72)

    Нгэсник
    20 авг 2019 в 11:04

    Будущие свои владения облетали?

    789456
    20 авг 2019 в 11:05

    Никакого рёва не было!

    :)))
    20 авг 2019 в 11:04

    Привыкайте, сибиряки :(((