Над Новосибирском с рёвом пронеслись китайские истребители

Сегодня утром 20 августа над центром Новосибирска пролетели военные истребители Китайской Народной Республики.

По наблюдениям корреспондентов НГС, начиная с 10:00, над городом пролетели несколько самолётов.

«Экипажи истребителей Китая возвращаются с соревнований "Авиадартс". В Толмачёво они приземляются для дозаправки и обслуживания, после чего продолжат свой полёт», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.

В начале апреля самолёты МиГ-31 также пролетали над центром города — тогда они также садились на дозаправку в Толмачёво. А вчера, 19 августа, в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлились несколько военных самолётов Ил-76 с флагами Китайской Народной Республики на борту.