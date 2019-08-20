«Это унижение»: сибирячка с ВИЧ — о том, как выбивала положенный по закону набор продуктов

С мая 2019 года пациенты с ВИЧ могут получать новую социальную помощь — продуктовые наборы. Но ни наши социальные службы, ни «Центр СПИД» оказались не готовы к подобным нововведениям.

Я узнала о постановлении от друзей. Обсудили, кто пойдёт прокладывать дорогу. А я, пробивная по характеру, согласилась. Взяла справку у врача. И честно признаться — мне в этом плане просто повезло. Моя врач всегда относится с пониманием к пациентам и выдала справку мне без лишних разговоров. Социальный работник помогла составить текст справки, и в регистратуре мне поставили печать. Другим пациентам повезло меньше, но об этом позже.



С этой справкой, паспортом и СНИЛС сначала я пошла на Революции, 6 в комплексный центр защиты населения. И там вообще не поняли, что я от них хочу. На компьютерах сотрудников нет «Консультанта» и новых правовых баз, а версия постановления в печатном виде была за февраль. Пришлось показывать постановление на телефоне. Долго разглядывали. В итоге сказали: «А мы даже не в курсе. Механизма нет реализации этой программы. Вы в принципе пришли первая. Мы не знаем, что с вами делать», — а затем отправили в филиал по прописке.

Там ситуация повторилась. Только сначала у меня запросили справки о доходах, информацию о недвижимости и движимости, моём месте работы и супруга и начали заполнять карточку на всю мою семью.

Пришлось их останавливать: «Я пришла не как категория малоимущая, и мне не нужно, чтобы у вас была информация на всю мою семью». Опять стала по новой объяснять про изменения. Постановление было подписано в мае — я пришла в начале июля. И никто из сотрудников не знал о нём. При этом с ними у меня состоялся интересный диалог.



— Почему вы вообще к нам пошли оформляться? У нас очень мало продуктовых наборов, в этом месяце мы всё раздали. И если вы что-то и получите, то это будет в следующем месяце — мы вас поставим на очередь.

— Вы понимаете, что я сейчас буду массово информировать людей, что они имеют на это право?

— Да, но у нас к вам, значит, просьба. Вы если информируете, пожалуйста, говорите, чтобы шли именно нуждающиеся. У нас не хватит этих наборов на всех.

Я подала документы и заявление 11 июля, через пару дней занесла выписку из домовой книги. Проинформировала всех пациентов в соцгруппах, где могла, о том, что есть такая помощь. Люди пошли и столкнулись с теми же самыми проблемами. Только в отличие от меня препоны начались ещё с Центра СПИД.

Что положено по закону пациентам с ВИЧ Фото: Евгения Бикунова / НГС

Они рассказали мне, что центр не выдаёт нужную справку, потому что якобы единая форма не разработана и не утверждена. Заведующая ушла в отпуск, и когда она выйдет через две недели, то вернётся к этому вопросу. Из отпуска она вышла в начале августа, но проблему это не решило. Справки не выдавали.



Я позвонила опять в Департамент социальной политики при мэрии и задала вопрос: «Почему не работает механизм реализации данной программы?». На что они сделали мне в ответ круглые глаза по телефону: «Мы не знаем, форму справки согласовали с руководством СПИД Центра ещё до того, как ушла заведующая в отпуск».

Рассказала об этом другим пациентам. И добавила, что, если возникают сложности — идём к заведующей, к главврачу, звоним в Департамент соцполитики, не уходим из СПИД Центра, пока не дадут справку, потому что это уже издевательство просто. Набор рублей 500–800, а нужно столько препятствий преодолеть, даже в центре, где ты наблюдаешься.

Дальше у моих друзей были опять долгие споры с сотрудниками комплексных центров по всему городу. Опять круглые глаза, отказ принять документы. У одной из пациенток их взяли только после слов, что она запишет их отказ на диктофон.

У меня, если честно, уже зла не хватает. Позвонила опять в департамент социальной политики со словами: «Я вас очень прошу. Я вас умоляю, пожалуйста, проинформируйте всех сотрудников, во всех комплексных центрах». И мне ответили, что с директорами было совещание — все информированы. Сослались на человеческий фактор, но пообещали ещё раз проинформировать. Свой продуктовый набор я получила спустя месяц после подачи документов. Всё согласно перечню.

Мэру похвала за то, что он обращает внимание на проблему ВИЧ-инфекции в Новосибирске. Это подспорье на самом деле кому-то нуждающемуся.

Меня соотношение затраченных усилий и полученного результата не устроило. Если бы я была действительно нуждающимся человеком — то это абсолютно несоизмеримо.

Это на самом деле унижение человека. Мало того, что ты приносишь эту справку дрожащими руками, где люди это читают, и боишься, что могут косо посмотреть, так ещё и приходится доказывать, что ты имеешь право получить помощь. Хотя сотрудники центров были к нам доброжелательны, ситуацию это не спасает. Опять отличная идея споткнулась и разбилась о реальность реализации.



Согласны с автором?

Автором рубрики «Мнения» на НГС может стать каждый житель Новосибирска. Присылайте нам свои идеи для авторских колонок на редакционную почту news@ngs.ru. Не забывайте указывать контактные данные!