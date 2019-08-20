«Лада» столкнула мопед в столб: стали известны подробности ДТП с погибшим подростком

infinity.nsk 20 авг 2019 в 10:18

Регулярно вижу школоту на мопедах, без защиты, в лучшем случае в одном только шлеме, а то и вовсе без него. Понятий о ПДД они не имеют, либо что-то очень приблизительно представляют, реакция никакая, умение читать дорожную обстановку полностью отсутствует. Я езжу на мотоцикле, знаю, как это опасно, знаю, что нас не видят, многие откровенно плюют на правила и безопасность, постоянно приходится просчитывать дорожную обстановку, чтобы тебя не убили. Это и взрослому сложно, что говорить о детях? У меня вызывает недоумение, о чем думают родители, покупая ребенку мопед и отпуская его кататься по дорогам даже без защиты? Неужели им настолько плевать на собственных детей?