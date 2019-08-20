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«Лада» столкнула мопед в столб: стали известны подробности ДТП с погибшим подростком

Подросток умер в больнице от травм

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Пострадавшего ребёнка с места аварии увезли в больницу, но спасти его не удалось

Фото: Отдел пропаганды БДД по Новосибирской области

В ГИБДД рассказали подробности аварии, в которой погиб подросток на мопеде, — авария случилась вечером 19 августа в Чановском районе Новосибирской области.

Как сообщали ранее в пресс-службе областного управления МВД, авария случилась в поселке Озеро-Карачи, у дома на Школьной, 32.

Из-за касательного удара мопед, которым управлял школьник, улетел в кювет и врезался в столб

Из-за касательного удара мопед, которым управлял школьник, улетел в кювет и врезался в столб

«Водитель ВАЗ не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении транспортному средству. Он совершил касательное столкновение с мопедом "Альфа" под управлением несовершеннолетнего. После этого подросток, не справившись с управлением, совершил съезд в правый кювет по ходу движение и совершил наезд на телеграфный столб», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды БДД по Новосибирской области.

От травм подросток умер в больнице. В Госавтоинспекции пояснили, что 29-летний водитель ВАЗ-2111 поворачивал налево, к придомовой территории, и по касанию задел подростка на мопеде. По информации ГИБДД, водитель «Лады» был трезвым.

В Госавтоинспекции рассказали, что 29-летний водитель ВАЗ-2111 был трезвым&nbsp;

В Госавтоинспекции рассказали, что 29-летний водитель ВАЗ-2111 был трезвым 

После ДТП автоинспекторы проводят проверку, все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.

По информации источника, знакомого с ситуацией, в действиях водителя «Лады» усматривается совершение преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

В начале лета в новосибирском Академгородке случилось ДТП с участием подростка — он попал под машину, после чего скончался спустя десять дней

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    20 авг 2019 в 10:18

    Регулярно вижу школоту на мопедах, без защиты, в лучшем случае в одном только шлеме, а то и вовсе без него. Понятий о ПДД они не имеют, либо что-то очень приблизительно представляют, реакция никакая, умение читать дорожную обстановку полностью отсутствует. Я езжу на мотоцикле, знаю, как это опасно, знаю, что нас не видят, многие откровенно плюют на правила и безопасность, постоянно приходится просчитывать дорожную обстановку, чтобы тебя не убили. Это и взрослому сложно, что говорить о детях? У меня вызывает недоумение, о чем думают родители, покупая ребенку мопед и отпуская его кататься по дорогам даже без защиты? Неужели им настолько плевать на собственных детей?

    Qwerty
    20 авг 2019 в 10:10

    Посадить на пожизненное водилу. На пустой дороге разъехаться не смог. Или может еще и специально близко проехал типа проучить.

    Собственно
    20 авг 2019 в 10:09

    Многие подобные водятлы не считают ни велосипедистов ни тех кто на мопеде едет за людей, считают что они выше этого и типа "все равно он затормозит, а я не могу, так как еду на древней трахоме"