«Лада» столкнула мопед в столб: стали известны подробности ДТП с погибшим подростком

Пострадавшего ребёнка с места аварии увезли в больницу, но спасти его не удалось
Фото: Отдел пропаганды БДД по Новосибирской области
В ГИБДД рассказали подробности аварии, в которой погиб подросток на мопеде, — авария случилась вечером 19 августа в Чановском районе Новосибирской области.
Как сообщали ранее в пресс-службе областного управления МВД, авария случилась в поселке Озеро-Карачи, у дома на Школьной, 32.
«Водитель ВАЗ не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении транспортному средству. Он совершил касательное столкновение с мопедом "Альфа" под управлением несовершеннолетнего. После этого подросток, не справившись с управлением, совершил съезд в правый кювет по ходу движение и совершил наезд на телеграфный столб», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды БДД по Новосибирской области.
От травм подросток умер в больнице. В Госавтоинспекции пояснили, что 29-летний водитель ВАЗ-2111 поворачивал налево, к придомовой территории, и по касанию задел подростка на мопеде. По информации ГИБДД, водитель «Лады» был трезвым.
После ДТП автоинспекторы проводят проверку, все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.
По информации источника, знакомого с ситуацией, в действиях водителя «Лады» усматривается совершение преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В начале лета в новосибирском Академгородке случилось ДТП с участием подростка — он попал под машину, после чего скончался спустя десять дней.