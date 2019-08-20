Три самолёта внепланово сели в Новосибирске из-за густого тумана

Утром 20 августа три самолёта, летевших из Москвы в Томск, сделали вынужденную посадку в Новосибирске.



«По метеоусловиям Томска», — прокомментировали причину внеплановой посадки в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

В справочной томского аэропорта корреспонденту НГС уточнили, что коррективы в расписании связаны с туманом.



По данным онлайн-табло Толмачёво, в Новосибирске приземлились три томских рейса — Airbus авиакомпании «Сибирь», который летел из Домодедово, а также Boeing 737 авиакомпании «Победа» из Внуково и Boeing 737 «Аэрофлота» из Шереметьево. В аэропорт назначения они пока не вылетели.

