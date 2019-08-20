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Дороги и транспорт

Три самолёта внепланово сели в Новосибирске из-за густого тумана

Они летели из Москвы в Томск, но не смогли там приземлиться

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Утренний туман помешал московским рейсам сесть в Томске — три самолёта ушли на запасной аэродром в Толмачёво

Фото: Стас Соколов / НГС

Утром 20 августа три самолёта, летевших из Москвы в Томск, сделали вынужденную посадку в Новосибирске.

«По метеоусловиям Томска», — прокомментировали причину внеплановой посадки в пресс-службе аэропорта Толмачёво. 

В справочной томского аэропорта корреспонденту НГС уточнили, что коррективы в расписании связаны с туманом. 

По данным онлайн-табло Толмачёво, в Новосибирске приземлились три томских рейса — Airbus авиакомпании «Сибирь», который летел из Домодедово, а также Boeing 737 авиакомпании «Победа» из Внуково и Boeing 737 «Аэрофлота» из Шереметьево. В аэропорт назначения они пока не вылетели.

На прошлой неделе из-за тумана в Новосибирске не смог приземлиться самолёт, летевший из Санкт-Петербурга, — его отправили на запасной аэродром в Барнаул.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Витя
    20 авг 2019 в 10:31

    3 самолета Москва-Томск за одно утро вторника? Я тоже хочу в Томск в таком случае)

    Карпенко
    20 авг 2019 в 10:23

    Хорошо, что у нас новая всепогодная взлетная линия.