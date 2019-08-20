Три самолёта внепланово сели в Новосибирске из-за густого тумана

Утренний туман помешал московским рейсам сесть в Томске — три самолёта ушли на запасной аэродром в Толмачёво
Фото: Стас Соколов / НГС
Утром 20 августа три самолёта, летевших из Москвы в Томск, сделали вынужденную посадку в Новосибирске.
«По метеоусловиям Томска», — прокомментировали причину внеплановой посадки в пресс-службе аэропорта Толмачёво.
В справочной томского аэропорта корреспонденту НГС уточнили, что коррективы в расписании связаны с туманом.
По данным онлайн-табло Толмачёво, в Новосибирске приземлились три томских рейса — Airbus авиакомпании «Сибирь», который летел из Домодедово, а также Boeing 737 авиакомпании «Победа» из Внуково и Boeing 737 «Аэрофлота» из Шереметьево. В аэропорт назначения они пока не вылетели.
На прошлой неделе из-за тумана в Новосибирске не смог приземлиться самолёт, летевший из Санкт-Петербурга, — его отправили на запасной аэродром в Барнаул.