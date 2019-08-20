Долги по зарплате в области выросли до 67 миллионов

В среднем на каждого работника приходится по 45 141 рублю долга
Фото: Александр Ощепков / НГС
Аналитики подсчитали долги по зарплате в Новосибирской области — в сумме они перевалили за 67 миллионов рублей.
По данным Новосибирскстата, на 1 августа общий долг по зарплатам в области составил 67,1 миллиона рублей. По сравнению с прошлым месяцем долги по зарплатам в области заметно выросли: на 1 июля общий долг составлял 63,8 миллиона рублей.
По данным статистики, деньги не выдали 1486 работникам — в среднем на каждого приходится по 45 141 рублю долга. 12,9 миллиона рублей долга — это зарплата, которую задержали сотрудникам, уволенным в прошлом году и ранее.
«Весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств», — сообщили в Новосибирскстате.
Самые крупные должники — обрабатывающие организации ХК ПАО «Новосибирский электровакуумный завод — Союз», её дочерняя компания «НЭВЗ-Керамикс» и Посевнинский завод спецтехники, а также Байкальская строительная компания. На долю этих организаций пришлось 81,3% всех долгов.
Недавно новосибирцев спросили о том, не хотели бы они перейти на четырехдневную рабочую неделю — против оказался только каждый десятый.