Долги по зарплате в области выросли до 67 миллионов

Аналитики подсчитали долги по зарплате в Новосибирской области — в сумме они перевалили за 67 миллионов рублей.

По данным Новосибирскстата, на 1 августа общий долг по зарплатам в области составил 67,1 миллиона рублей. По сравнению с прошлым месяцем долги по зарплатам в области заметно выросли: на 1 июля общий долг составлял 63,8 миллиона рублей.

По данным статистики, деньги не выдали 1486 работникам — в среднем на каждого приходится по 45 141 рублю долга. 12,9 миллиона рублей долга — это зарплата, которую задержали сотрудникам, уволенным в прошлом году и ранее.