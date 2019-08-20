Три автомобиля столкнулись на Бердском шоссе: собирается пробка

В одной из машин сработали подушки безопасности
Фото: vk.com/control_chr54
Во вторник, 20 августа, на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска в аварии сошлись три автомобиля — из-за ДТП начала собираться пробка.
По информации очевидцев, авария случилась около 7:00 недалеко от остановки «Нижняя Ельцовка».
«На Нижней Ельцовке авария. Жёстко прям. Три автомобиля, я третий не успел сфотографировать: он стоит чуть дальше, как ехать в город. Я мимо проезжал, саму аварию не видел», — коротко описал ситуацию очевидец Николай, прикрепив к своему сообщению фотографию с места аварии.
По его словам, на месте происшествия не было ни машин скорой помощи, ни экипажей ГИБДД.
«В одной из машин сработали подушки безопасности. Перекрыто две полосы, крайняя права и средний ряд. Проходным будет только левый ряд. Видел мужчину и женщину: это либо водители, либо кого-то увезли», — добавил очевидец.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, из-за аварии начал собираться затор при движении по Бердскому шоссе в сторону центра. Скорость машин в потоке упала до 10 км/ч.
Корреспондент НГС направил запрос в ГИБДД по городу Новосибирску с просьбой уточнить информацию о пострадавших. В ведомстве пообещали ответить позже.
Накануне вечером в Новосибирской области столкнулись мопед «Альфа» и автомобиль «Лада» ВАЗ-2111, после чего «Альфа» врезалась в световую опору. За рулём мопеда был 14-летний подросток — от полученных травм он скончался в больнице.