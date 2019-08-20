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Дороги и транспорт

Три автомобиля столкнулись на Бердском шоссе: собирается пробка

По информации очевидец, в одной из машин от удара сработали подушки безопасности

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В одной из машин сработали подушки безопасности

Фото: vk.com/control_chr54

Во вторник, 20 августа, на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска в аварии сошлись три автомобиля — из-за ДТП начала собираться пробка.

По информации очевидцев, авария случилась около 7:00 недалеко от остановки «Нижняя Ельцовка».

«На Нижней Ельцовке авария. Жёстко прям. Три автомобиля, я третий не успел сфотографировать: он стоит чуть дальше, как ехать в город. Я мимо проезжал, саму аварию не видел», — коротко описал ситуацию очевидец Николай, прикрепив к своему сообщению фотографию с места аварии.

Столкнувшиеся машины перекрыли две полосы для движения

Столкнувшиеся машины перекрыли две полосы для движения

По его словам, на месте происшествия не было ни машин скорой помощи, ни экипажей ГИБДД.

«В одной из машин сработали подушки безопасности. Перекрыто две полосы, крайняя права и средний ряд. Проходным будет только левый ряд. Видел мужчину и женщину: это либо водители, либо кого-то увезли», — добавил очевидец.

Скорость машин в потоке упала до 10 км/ч

Скорость машин в потоке упала до 10 км/ч

Согласно сервису Яндекс.Пробки, из-за аварии начал собираться затор при движении по Бердскому шоссе в сторону центра. Скорость машин в потоке упала до 10 км/ч.

Корреспондент НГС направил запрос в ГИБДД по городу Новосибирску с просьбой уточнить информацию о пострадавших. В ведомстве пообещали ответить позже.

Накануне вечером в Новосибирской области столкнулись мопед «Альфа» и автомобиль «Лада» ВАЗ-2111, после чего «Альфа» врезалась в световую опору. За рулём мопеда был 14-летний подросток — от полученных травм он скончался в больнице. 

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Из погреба
    20 авг 2019 в 07:35

    Очень жаль. Кому-то теперь зарплату задержат, а то и вовсе отправят с миром, так как начальнику нужно новое авто.