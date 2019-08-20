Три автомобиля столкнулись на Бердском шоссе: собирается пробка

Во вторник, 20 августа, на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска в аварии сошлись три автомобиля — из-за ДТП начала собираться пробка.

По информации очевидцев, авария случилась около 7:00 недалеко от остановки «Нижняя Ельцовка».

«На Нижней Ельцовке авария. Жёстко прям. Три автомобиля, я третий не успел сфотографировать: он стоит чуть дальше, как ехать в город. Я мимо проезжал, саму аварию не видел», — коротко описал ситуацию очевидец Николай, прикрепив к своему сообщению фотографию с места аварии.