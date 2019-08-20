Дышите полной грудью: уровень загрязнения воздуха в Новосибирске понизился

Изменение погоды очистило воздух в Новосибирске от вредных примесей
Фото: Густаво Зырянов
Утром 20 августа экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в Новосибирске отсутствие загрязнения воздуха — число мелкодисперсных частиц сократилось по сравнению с вчерашним днём, когда в воздухе были опасные аэрозоли от лесных пожаров.
Около 7:15 уровень загрязнения воздуха составлял 1 балл из 10 — этот уровень сервис CityAir оценивает как отличный.
«20 августа метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный», — отмечается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
Уровень загрязнения воздуха заметно сократился из-за перемены погоды, о которой накануне говорили синоптики.
«Мы ждем, что погода будет меняться в сторону дождей и понижения температуры. Когда в ближайшие сутки-двое придёт циклон, и потоки [воздуха] перестроятся, то эти шлейфы могут погаснуть», — рассказывал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
Во второй половине июля в Новосибирске наблюдался сильный смог, связанный с лесными пожарами в Красноярском крае. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» тогда опубликовал снимки со спутника, на которых было видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области.
Врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказывала, что дымка вредна для здоровья, и рекомендовала на время уехать из города.