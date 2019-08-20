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Дым лесных пожаров над Новосибирском
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Дышите полной грудью: уровень загрязнения воздуха в Новосибирске понизился

Воздух в городе стал чистым и безвредным

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Изменение погоды очистило воздух в Новосибирске от вредных примесей

Фото: Густаво Зырянов

Утром 20 августа экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в Новосибирске отсутствие загрязнения воздуха — число мелкодисперсных частиц сократилось по сравнению с вчерашним днём, когда в воздухе были опасные аэрозоли от лесных пожаров.

Около 7:15 уровень загрязнения воздуха составлял 1 балл из 10 — этот уровень сервис CityAir оценивает как отличный.

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске опустился до 1 балла

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске опустился до 1 балла

«20 августа метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный», — отмечается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

Уровень загрязнения воздуха заметно сократился из-за перемены погоды, о которой накануне говорили синоптики.

Избавиться от дыма помог циклон, который пришёл в Новосибирск

Фото: windy.com

«Мы ждем, что погода будет меняться в сторону дождей и понижения температуры. Когда в ближайшие сутки-двое придёт циклон, и потоки [воздуха] перестроятся, то эти шлейфы могут погаснуть», — рассказывал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Во второй половине июля в Новосибирске наблюдался сильный смог, связанный с лесными пожарами в Красноярском крае. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» тогда опубликовал снимки со спутника, на которых было видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области.

Врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказывала, что дымка вредна для здоровья, и рекомендовала на время уехать из города.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Макросс
    20 авг 2019 в 08:34

    Скорее бы холод, уже мечтаю о -40С

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 08:32

    Вернулся с Горного Алтая в город , как в выхлопную трубу попал ... серость , смог, копоть ...едут машины грузовые , как будто на угле ездят , вонище .. ужас