Дышите полной грудью: уровень загрязнения воздуха в Новосибирске понизился

Утром 20 августа экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в Новосибирске отсутствие загрязнения воздуха — число мелкодисперсных частиц сократилось по сравнению с вчерашним днём, когда в воздухе были опасные аэрозоли от лесных пожаров.



Около 7:15 уровень загрязнения воздуха составлял 1 балл из 10 — этот уровень сервис CityAir оценивает как отличный.

