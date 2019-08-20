Пассажиры из Екатеринбурга на сутки остались в Новосибирске из-за задержки самолёта

В Толмачёво у пассажиров планировалась пересадка, но из-за задержки самолёта в Екатеринбурге, они на неё не успели
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Десять пассажиров, которые летели из Екатеринбурга в Петропавловск-Камчатский, на сутки остались в Новосибирске из-за задержки самолёта авиакомпании S7. Так как прямого рейса до места назначения нет — у екатеринбуржцев планировалась пересадка в Толмачёво, но их самолёт вылетел из Екатеринбурга с опозданием на два часа. В результате чего пассажиры не успели на пересадку. Об этом сообщает портал E1.RU.
«Летели из Екатеринбурга в Петропавловск-Камчатский с пересадкой в Новосибирске. В Новосибирск прилетели с двухчасовым опозданием, а из Новосибирска самолёт не дождался нас 15 минут. Теперь придётся ждать 24 часа, Новосибирск изучать», — рассказал порталу один из пассажиров Денис.
В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» объяснили, что причина задержки самолёта — позднее прибытие воздушного судна в Екатеринбург. Как сообщают коллеги из E1.RU, опоздавшим пассажирам предоставили гостиницу в Новосибирске. В Петропавловск-Камчатский их теперь отправят только через сутки, вечером 20 августа.
В начале июля жители Новосибирска застряли в Тулуне на несколько дней из-за наводнения, затопившего федеральную трассу в Иркутской области, — дорога была закрыта шесть дней.