Пассажиры из Екатеринбурга на сутки остались в Новосибирске из-за задержки самолёта

Десять пассажиров, которые летели из Екатеринбурга в Петропавловск-Камчатский, на сутки остались в Новосибирске из-за задержки самолёта авиакомпании S7. Так как прямого рейса до места назначения нет — у екатеринбуржцев планировалась пересадка в Толмачёво, но их самолёт вылетел из Екатеринбурга с опозданием на два часа. В результате чего пассажиры не успели на пересадку. Об этом сообщает портал E1.RU.

«Летели из Екатеринбурга в Петропавловск-Камчатский с пересадкой в Новосибирске. В Новосибирск прилетели с двухчасовым опозданием, а из Новосибирска самолёт не дождался нас 15 минут. Теперь придётся ждать 24 часа, Новосибирск изучать», — рассказал порталу один из пассажиров Денис.

