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Развлечения

Украинская компания показала трейлер видеоигры, где действия разворачиваются в новосибирском метро

Это будет сюжетным дополнением к основной игре Metro Exodus

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Действия в игре разворачиваются в новосибирском метро

Фото: скриншот youtube-канала Metrovideogame

Украинская компания по разработке игр 4A Games презентовала новый трейлер дополнения к основной видеоигре Metro Exodus («Метро: Исход») под названием «Два полковника». Ролик появился на официальном сайте компании вечером 19 августа. 

По сюжету главный герой, полковник Хлебников, должен закончить свою миссию в новосибирском метро, которое на грани гибели из-за гнили, заполняющей тоннели. Основная цель героя — вернуться домой и встретить Новый год с сыном. 

Разработчики рассказали, что в дополнительной версии были добавлены новое оружие и снаряжение. 

«В ходе приключений Хлебникова в последние дни жизни новосибирского метро игроки могут рассчитывать на классический для серии "Метро" сюжетно-ориентированный игровой процесс. В этой новой линейной главе повествования к нему добавятся абсолютно новое оружие, смертоносный огнемёт, теснота подземелий и знакомое напряжение», — сообщается на официальном сайте компании 4A Games.

Также известно, что дополнение «Два полковника» к основной игре выйдет уже 20 августа.

В феврале этого года состоялся релиз видеоигры Metro Exodus, в которой москвич Артём отправляется в путешествие по постядерной России и попадает в Новосибирск — НГС подробно рассказал, как разработчики представили в игре столицу Сибири, и сравнил её с реальностью

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    20 авг 2019 в 01:57

    Да вообще по барабану. Для школоты (DrAlex, Вовчик, Точняк) новость.

    Фото пользователя
    20 авг 2019 в 01:46

    .

    20 авг 2019 в 02:23

    С гнилью и плесенью угадали,а так выглядит патриотичненько и духовноскрепненько)