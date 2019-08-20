Украинская компания показала трейлер видеоигры, где действия разворачиваются в новосибирском метро

Украинская компания по разработке игр 4A Games презентовала новый трейлер дополнения к основной видеоигре Metro Exodus («Метро: Исход») под названием «Два полковника». Ролик появился на официальном сайте компании вечером 19 августа.

По сюжету главный герой, полковник Хлебников, должен закончить свою миссию в новосибирском метро, которое на грани гибели из-за гнили, заполняющей тоннели. Основная цель героя — вернуться домой и встретить Новый год с сыном.

Разработчики рассказали, что в дополнительной версии были добавлены новое оружие и снаряжение.