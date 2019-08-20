Украинская компания показала трейлер видеоигры, где действия разворачиваются в новосибирском метро

Действия в игре разворачиваются в новосибирском метро
Фото: скриншот youtube-канала Metrovideogame
Украинская компания по разработке игр 4A Games презентовала новый трейлер дополнения к основной видеоигре Metro Exodus («Метро: Исход») под названием «Два полковника». Ролик появился на официальном сайте компании вечером 19 августа.
По сюжету главный герой, полковник Хлебников, должен закончить свою миссию в новосибирском метро, которое на грани гибели из-за гнили, заполняющей тоннели. Основная цель героя — вернуться домой и встретить Новый год с сыном.
Разработчики рассказали, что в дополнительной версии были добавлены новое оружие и снаряжение.
«В ходе приключений Хлебникова в последние дни жизни новосибирского метро игроки могут рассчитывать на классический для серии "Метро" сюжетно-ориентированный игровой процесс. В этой новой линейной главе повествования к нему добавятся абсолютно новое оружие, смертоносный огнемёт, теснота подземелий и знакомое напряжение», — сообщается на официальном сайте компании 4A Games.
Также известно, что дополнение «Два полковника» к основной игре выйдет уже 20 августа.
В феврале этого года состоялся релиз видеоигры Metro Exodus, в которой москвич Артём отправляется в путешествие по постядерной России и попадает в Новосибирск — НГС подробно рассказал, как разработчики представили в игре столицу Сибири, и сравнил её с реальностью.