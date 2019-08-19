Сегодня вечером в Новосибирской области столкнулись мопед «Альфа» и автомобиль «Лада» ВАЗ-2111, после чего «Альфа» врезалась в световую опору. За рулём мопеда был 14-летний подросток — от полученных травм он скончался в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.