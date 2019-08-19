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Происшествия

В Новосибирской области подросток на мопеде столкнулся с «Ладой» — ребёнок умер в больнице

ДТП произошло вечером в посёлке Озеро-Карачи

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С места аварии подростка увезли в больницу, но спасти ребёнка не удалось 

Фото: НГС

Сегодня вечером в Новосибирской области столкнулись мопед «Альфа» и автомобиль «Лада» ВАЗ-2111, после чего «Альфа» врезалась в световую опору. За рулём мопеда был 14-летний подросток — от полученных травм он скончался в больнице. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 

«По предварительной информации, сегодня около 19:15 в поселке Озеро-Карачи 14-летний подросток, управляя мопедом "Альфа", двигался по улице Школьной и у дома № 32 совершил касательное столкновение со встречным автомобилем "Лада" ВАЗ-2111, после чего врезался в световую опору. С тяжёлыми травмами подросток был доставлен в больницу, где в 20:55 скончался. По факту ДТП проводится проверка, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — рассказали в ведомстве. 

В начале лета в новосибирском Академгородке случилось ДТП с участием подростка — он попал под машину, после чего скончался спустя десять дней

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Фото пользователя
    19 авг 2019 в 23:36

    Жалко ребёнка