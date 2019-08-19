С места аварии подростка увезли в больницу, но спасти ребёнка не удалось
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Сегодня вечером в Новосибирской области столкнулись мопед «Альфа» и автомобиль «Лада» ВАЗ-2111, после чего «Альфа» врезалась в световую опору. За рулём мопеда был 14-летний подросток — от полученных травм он скончался в больнице.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
«По предварительной информации, сегодня около 19:15 в поселке Озеро-Карачи 14-летний подросток, управляя мопедом "Альфа", двигался по улице Школьной и у дома
В начале лета в новосибирском Академгородке случилось ДТП с участием подростка — он попал под машину, после чего скончался спустя десять дней.