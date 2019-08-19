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Защитник хоккейной «Сибири» получил травму на контрольном матче в Чехии

Теперь он сможет выйти на лёд только через три месяца

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Защитник «Сибири» пропустит начало нового хоккейного сезона, который стартует через две недели

Фото: Hcsibir.ru

Игрок новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Николай Демидов получил травму на одном из контрольных матчей в Чехии. Теперь он не сможет выйти на лёд три месяца.  

Об этом сегодня вечером сообщила пресс-служба хоккейной команды.

«За две недели до старта нового сезона теряем из-за травмы ведущего защитника. Николай Демидов в одном из контрольных матчей в Чехии получил повреждение верхней части тела. Сегодня хоккеист прошёл углублённое медицинское обследование, которое показало, что для возвращения на лёд ему понадобится три месяца», — рассказали в пресс-службе клуба. 

В январе этого года Демидов получил травму на игре в Сочи — тогда также была повреждена верхняя часть тела

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