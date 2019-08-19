Защитник хоккейной «Сибири» получил травму на контрольном матче в Чехии

Игрок новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Николай Демидов получил травму на одном из контрольных матчей в Чехии. Теперь он не сможет выйти на лёд три месяца.



Об этом сегодня вечером сообщила пресс-служба хоккейной команды.



«За две недели до старта нового сезона теряем из-за травмы ведущего защитника. Николай Демидов в одном из контрольных матчей в Чехии получил повреждение верхней части тела. Сегодня хоккеист прошёл углублённое медицинское обследование, которое показало, что для возвращения на лёд ему понадобится три месяца», — рассказали в пресс-службе клуба.