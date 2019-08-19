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Здоровье

Из больниц и аптек Новосибирска исчез препарат от паразитов

Лекарство появится в регионе не раньше чем через два месяца

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Производитель сообщил, что перебои с поставками связаны с модернизацией оборудования на заводе

Фото: Александр Ощепков / НГС, aptekazhivika.ru

Жители Новосибирска больше месяца не могут купить препарат от паразитов-описторхов под торговым названием «Бильтрицид». О том, что лекарства нет ни в аптеках, ни в инфекционной больнице города, в редакцию НГС сообщила читательница Ольга.

«У мужа обнаружили описторхоз, инфекционист может дать направление на госпитализацию и лечение хоть сейчас, но лекарство должны мы сами найти, которого нигде нет. Порочный круг», — рассказала корреспонденту НГС читательница Ольга.

«Бильтрицид» с действующим веществом «празиквантел» входит в список «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Он предназначен для лечения описторхоза — заражения паразитами. При этом не имеет зарегистрированных в России аналогов. 

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что лекарства нет в стационаре городской инфекционной больницы.

«По информации завода-изготовителя акционерного общества "Байер", ориентировочный срок поступления препарата в Новосибирскую область — октябрь 2019 года», — ответили в областном минздраве на запрос НГС.

Каким образом врачи сейчас лечат пациентов от описторхоза, в ведомстве не уточнили, добавив, что эта функция возложена на лечащего врача.

Препарат на данный момент отсутствует в аптеках Новосибирска — невозможно заказать его и через онлайн-сервисы LekVApteke и Apteka.RU. 

Производитель 5 августа на своём официальном сайте объяснил прекращение поставок работами внутри компании:

«В связи с текущими мероприятиями по модернизации процессов и оборудования на производственной площадке в г. Леверкузен, Германия, ожидаются временные перерывы в поставках в Российскую Федерацию лекарственного препарата Бильтрицид® (празиквантел), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг. <...> АО "Байер" прикладывает все возможные усилия для сохранения объёма поставок и предотвращения дефицита», — опубликована информация на официальном сайте «Байер».

В мае этого года из новосибирских аптек исчез другой препарат — от аритмии и гипертонии. Анаприлин использовали для быстрого купирования приступов тахикардии.

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    КОММЕНТАРИИ (46)

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    19 авг 2019 в 20:17

    Бильтрицид - это чистый яд для организма. Есть природные аналоги, более щадящие и с такой же эффективностью. Рекламировать не буду, гуглите

    Мур
    19 авг 2019 в 20:15

    Так просто уточните у врача какие аналоги можно использовать, нашли проблему видите ли!

    Остап Бендер
    19 авг 2019 в 20:18

    Проще речную рыбу не жрать и никаких шансов заболеть описторхозом. А то сначала вяленых как попало чебаков едят, а потом жалуются