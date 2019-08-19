Из больниц и аптек Новосибирска исчез препарат от паразитов

Жители Новосибирска больше месяца не могут купить препарат от паразитов-описторхов под торговым названием «Бильтрицид». О том, что лекарства нет ни в аптеках, ни в инфекционной больнице города, в редакцию НГС сообщила читательница Ольга.

«У мужа обнаружили описторхоз, инфекционист может дать направление на госпитализацию и лечение хоть сейчас, но лекарство должны мы сами найти, которого нигде нет. Порочный круг», — рассказала корреспонденту НГС читательница Ольга.



«Бильтрицид» с действующим веществом «празиквантел» входит в список «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Он предназначен для лечения описторхоза — заражения паразитами. При этом не имеет зарегистрированных в России аналогов.