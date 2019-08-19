«Два часа оттирали»: машина новосибирца покрылась жёлтыми пятнами после поездки по Большевистской

Машину за два часа отмыли на мойке, но жёлтые разводы на кузове остались
Фото: Сергей Зулин
Сегодня, 19 августа, Lexus новосибирца Сергея Зулина облило битумом на улице Большевистской в Октябрьском районе.
Владелец машины прислал видео в редакцию НГС. Он утверждает, что дорожники не огородили участок дороги, на которой вели ремонт, поэтому он по ней и проехал.
«В пять утра я на Алтай поехал. Где-то в районе "Ленты", я точно не помню, прямо такая <...> жидкая разлита по дороге была, машину, так сказать, заносило. Потом я доехал до Барнаула», — рассказал корреспонденту НГС Сергей Зулин, машина которого пострадала.
Владелец автомобиля снял на видео, что произошло с внедорожником.
«Я приехал на сам Алтай. Оттёр на мойке. Два часа мне это оттирали всё, 2 тысячи рублей я за это отдал, и остались на порогах, на обвесах, грубо говоря, жёлтые пятна, где было самое большое скопление, так сказать, этого битума», — добавил Сергей.
Будет ли он пытаться взыскать ущерб с дорожников, Зулин ещё не решил.
На неприятный запах в Октябрьском районе, который, вероятно, тоже связан с дорожным ремонтом, жаловались и новосибирцы. Едкий запах заметили жители «Европейского берега», ЖК «Марсель» и нескольких домов на Большевистской.
В аварийной службе ООО «Брусника. Управление домами Новосибирск» (управляет домами в «Европейском береге») корреспонденту НГС ранее подтверждали, что к ним поступали жалобы на неприятный запах в микрорайоне. Представители управляющей компании связались с городскими службами, в том числе дозвонились по номеру Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии.
«Там заявили, что запах происходит от мастики, которую укладывают на дорогу. Проводятся дорожные работы. Всё согласовано, всё запланировано, но раз жители жалуются, будут как-то с начальством решать этот вопрос сегодня», — рассказали в «Бруснике».
Корреспондент НГС направила запрос по поводу дорожного ремонта на Большевистской в пресс-центр мэрии Новосибирска. На момент публикации ответ ещё не пришёл
Также накануне новосибирцы снова начали жаловаться на запах гари в городе.