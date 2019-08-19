«Два часа оттирали»: машина новосибирца покрылась жёлтыми пятнами после поездки по Большевистской

Машину за два часа отмыли на мойке, но жёлтые разводы на кузове остались

Сегодня, 19 августа, Lexus новосибирца Сергея Зулина облило битумом на улице Большевистской в Октябрьском районе. Владелец машины прислал видео в редакцию НГС. Он утверждает, что дорожники не огородили участок дороги, на которой вели ремонт, поэтому он по ней и проехал. «В пять утра я на Алтай поехал. Где-то в районе "Ленты", я точно не помню, прямо такая <...> жидкая разлита по дороге была, машину, так сказать, заносило. Потом я доехал до Барнаула», — рассказал корреспонденту НГС Сергей Зулин, машина которого пострадала.

Владелец автомобиля снял на видео, что произошло с внедорожником. «Я приехал на сам Алтай. Оттёр на мойке. Два часа мне это оттирали всё, 2 тысячи рублей я за это отдал, и остались на порогах, на обвесах, грубо говоря, жёлтые пятна, где было самое большое скопление, так сказать, этого битума», — добавил Сергей.

Зулин утверждает, что машину облило битумом на улице Большевистской Видео: Сергей Зулин

Будет ли он пытаться взыскать ущерб с дорожников, Зулин ещё не решил.

На неприятный запах в Октябрьском районе, который, вероятно, тоже связан с дорожным ремонтом, жаловались и новосибирцы. Едкий запах заметили жители «Европейского берега», ЖК «Марсель» и нескольких домов на Большевистской. В аварийной службе ООО «Брусника. Управление домами Новосибирск» (управляет домами в «Европейском береге») корреспонденту НГС ранее подтверждали, что к ним поступали жалобы на неприятный запах в микрорайоне. Представители управляющей компании связались с городскими службами, в том числе дозвонились по номеру Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии.

