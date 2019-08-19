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Дороги и транспорт

«Два часа оттирали»: машина новосибирца покрылась жёлтыми пятнами после поездки по Большевистской

Он проехал по улице, когда дорожники ремонтировали дорогу в районе «Ленты»

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Машину за два часа отмыли на мойке, но жёлтые разводы на кузове остались  

Фото: Сергей Зулин

Сегодня, 19 августа, Lexus новосибирца Сергея Зулина облило битумом на улице Большевистской в Октябрьском районе.

Владелец машины прислал видео в редакцию НГС. Он утверждает, что дорожники не огородили участок дороги, на которой вели ремонт, поэтому он по ней и проехал.

«В пять утра я на Алтай поехал. Где-то в районе "Ленты", я точно не помню, прямо такая <...> жидкая разлита по дороге была, машину, так сказать, заносило. Потом я доехал до Барнаула», — рассказал корреспонденту НГС Сергей Зулин, машина которого пострадала.

Владелец автомобиля снял на видео, что произошло с внедорожником. 

«Я приехал на сам Алтай. Оттёр на мойке. Два часа мне это оттирали всё, 2 тысячи рублей я за это отдал, и остались на порогах, на обвесах, грубо говоря, жёлтые пятна, где было самое большое скопление, так сказать, этого битума», — добавил Сергей.

Зулин утверждает, что машину облило битумом на улице Большевистской

Будет ли он пытаться взыскать ущерб с дорожников, Зулин ещё не решил.

На неприятный запах в Октябрьском районе, который, вероятно, тоже связан с дорожным ремонтом, жаловались и новосибирцы. Едкий запах заметили жители «Европейского берега», ЖК «Марсель» и нескольких домов на Большевистской.

В аварийной службе ООО «Брусника. Управление домами Новосибирск» (управляет домами в «Европейском береге») корреспонденту НГС ранее подтверждали, что к ним поступали жалобы на неприятный запах в микрорайоне. Представители управляющей компании связались с городскими службами, в том числе дозвонились по номеру Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии. 

«Там заявили, что запах происходит от мастики, которую укладывают на дорогу. Проводятся дорожные работы. Всё согласовано, всё запланировано, но раз жители жалуются, будут как-то с начальством решать этот вопрос сегодня», — рассказали в «Бруснике».

Корреспондент НГС направила запрос по поводу дорожного ремонта на Большевистской в пресс-центр мэрии Новосибирска. На момент публикации ответ ещё не пришёл

Также накануне новосибирцы снова начали жаловаться на запах гари в городе.

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    КОММЕНТАРИИ (21)

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    19 авг 2019 в 19:45

    Предлагаю этому мужику не раздумывать, а подать в суд на мэрию и вернуть себе деньги. Еще неясно, что за пятна, может потребуется перекраска. Уже сейчас понятно, что при ремонте дороги использовали какую то паленую технологию ради удешевления процесса. Видимо, понадеялись, что утром никто ничего не заметит

    Шурик
    19 авг 2019 в 19:39

    От этого ремонта всем хуже становится! Это риск здоровью, куда эти чинуши мэрские смотрят???

    Успенский
    19 авг 2019 в 19:51

    Ведь таких машин сотни сегодня проехало по этой дряни. Люди у нас больно молчаливые, пришли бы все вместе, взяли бы Локтя за шкирку, ткнули носом и спросили - это что такого, товарищ мэр? Вы разрешали использовать такую дрянь на дорогах? А если нет, почему такой беспредел?