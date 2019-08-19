Выгоревший и вырубленный участок Караканского бора предложили сделать парком

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области предложили сделать парком территорию с выгоревшим лесом в Караканском бору — экологи считают, что защищать нужно весь Каракан, вместе с реками. Предложение сделать парк в части бора, где неоднократно случались природные пожары, прозвучало на встрече в администрации Ордынского района. В пресс-службе районной администрации сообщили, что власти решили присвоить статус природного парка Караканскому бору. «Расхождение осталось в деталях — площадь особо охраняемой территории, виды разрешенной деятельности, необходимость создания инфраструктуры, развитие туристической деятельности», — сообщили в Ордынской райадминистрации

Копию протокола встречи редакции НГС предоставил биолог Александр Дубынин. По его словам, группа экологов предложила целиком сохранить территорию Караканского бора от вырубок и туристических свалок — это территория в 520 тысяч гектаров. В то же время, говорит биолог, в минприроды предложили сделать природным парком лишь территорию в 20 тысяч гектаров — на ней лес неоднократно вырубали, тут же случались и лесные пожары. «Это такой же зелёный лес, но по сравнению с тем, что мы обычно видим в лесу, где там разновозрастный лес, есть какие-то понижения, повышения, другая растительность, здесь он выглядит монотонным, однотипным. Отдать весь Каракан — это наше совместное предложение. Для того, чтобы сохранить.

Территория не ограничивается только границами леса. Через него проходят речки, водотоки и водосборные бассейны этих речек.

Это и есть тот самый большой Каракан, поскольку все эти территории связаны между собой», — объяснил позицию группы экологов Дубынин.

Предложенный властями лес выглядит однообразно — здесь нет растительности, а деревья не отличаются высотой Фото: Николай Ласинский

Он уточнил, что в таком случае территорию Каракана можно будет перезонировать под конкретные нужды. Как объяснил эколог Николай Ласинский, территория, предложенная в министерстве, не представляет никакой ценности.

«Это от речки Каракан до деревни Ерестной — самая использованная его часть, самый неудачный кусок. Там нет предмета для природного парка — эта территория совершенно не годится. <...> Если мы берём какой-то фрагмент, мы никогда не добьёмся его сохранения. На соседней территорию выроют пруд или химию на поля выльют. Если мы хотим сохранить человека, мы же не будем говорить: "Охраняйте левую руку, а с головой делайте, что хотите". Понятно, что большую территорию сложно содержать, но если вы хотите запускать процесс [создания парка], то иного выхода нет», — считает Ласинский. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства с просьбой прокомментировать, по какой причине минприроды считает, что именно территория в 20 тысяч гектаров подойдёт для создания парка и будут ли власти рассматривать возможность создания парковой зоны на территории всего Каракана. В середине июля стало известно, что житель села под Новосибирском Евгений Бутышев решил убирать пляж у водохранилища. Каждую весну ямы, в которые отдыхающие бросают мусор, затапливает и памперсы, консервные банки и одноразовая посуда попадают в Обское море.