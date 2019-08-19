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Новосибирские водители и таксисты устроили ажиотажный спрос на корейскую KIA Rio

Продажи машины в 2019 году увеличились на 65%

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KIA Rio стала самой продаваемой корейской машиной

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирцы в 2019 году стали ещё активнее покупать корейские автомобили — за 7 месяцев спрос увеличился на 26,4%. Всего в январе–июле в регионе приобретено 2889 «корейцев» против 2285 в прошлом году (за аналогичный период). 

Самый настоящий бум сейчас на модель KIA Rio. Её продажи выросли на 65% — с 469 до 774 автомобилей. Во многом это связано с тем, что KIA Rio активно покупают предприниматели для использования в такси. 

«Hyundai Solaris продан в количестве 608 единиц, рост — на 14,3%. Hyundai Creta — 603 единицы, рост — на 20,6%. Kia Sportage — 180 единиц, Kia Soul — 129 единиц», — рассказал НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 

В целом по стране за 7 месяцев 2019 года продано 233 500 корейских автомобилей, лидирует KIA Rio — 54 600 штук. Также в списке популярных моделей оказались Hyundai Creta, Hyundai Solaris, KIA Sportage, KIA Optima, Hyundai Tucson, KIA Soul, KIA Ceed, KIA Cerato, Hyundai Santa Fe. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте, как в Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Фото пользователя
    19 авг 2019 в 18:55

    В прошлом году в Новосибирске купили один Майбах, а в этом году три.
    Заголовок: "Новосибирцы бросились расхватывать Майбахи! У элитных немецких машин рост продаж в 300%!"

    Lexus
    19 авг 2019 в 18:53

    Одноразовое пластиковое ведро, не блещущее качеством.
    Ну покупайте, да, вперед).

    Qwerty
    19 авг 2019 в 19:18

    Яндекс такси опять закупили крупную партию? Не успевают менять эти ведра?