Новосибирские водители и таксисты устроили ажиотажный спрос на корейскую KIA Rio

Новосибирцы в 2019 году стали ещё активнее покупать корейские автомобили — за 7 месяцев спрос увеличился на 26,4%. Всего в январе–июле в регионе приобретено 2889 «корейцев» против 2285 в прошлом году (за аналогичный период).

Самый настоящий бум сейчас на модель KIA Rio. Её продажи выросли на 65% — с 469 до 774 автомобилей. Во многом это связано с тем, что KIA Rio активно покупают предприниматели для использования в такси.

«Hyundai Solaris продан в количестве 608 единиц, рост — на 14,3%. Hyundai Creta — 603 единицы, рост — на 20,6%. Kia Sportage — 180 единиц, Kia Soul — 129 единиц», — рассказал НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.