«Мозоли уже от спиннинга»: новосибирец поймал в Оби щуку весом в 12,5 килограмма

Новосибирец Антон Харланов выловил в Оби щуку весом 12,5 килограмма — он вытащил её во время турнира «Обская заруба». Турнир проходил недалеко от деревни Юрт-Ора в Колыванском районе Новосибирской области. «Рыбу вываживать никогда не тяжело, это интересно. Тяжело участвовать. Мы приехали на тренировки: со среды мы там жили. Каждый день по 80–100 километров проходили на лодке, все осматривали, обкидывали, облавливали. Мозоли уже от спиннинга, неделю отдыхать буду. Решили пойти ва-банк. <…> Шли целенаправленно поймать крупную щуку. Нашли место и весь день упорно там кидали», — рассказал корреспонденту НГС Антон Харланов.

Антон рассказал, что после того, как он выловил победный трофей, у него была ещё одна поклёвка, но рыба сорвалась Фото: Иван Шарапов

По его словам, место, где он поймал щуку, не уникальное. Помимо лодки Антона, там же рыбачили ещё несколько команд. «Место не уникальное. На нашем месте стояло лодок семь, но получилось так, что мы попали в приманку. Я поймал её на том месте, где лодка стояла кидала несколько часов. Они ушли, я на их место встал и достал через пару бросков», — добавил Антон Харланов.

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