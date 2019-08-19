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Маленький ребёнок выпал с балкона 9-этажки на Затулинке

Ребёнка доставили в больницу

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Девочка упала на траву рядом с домом

Фото: Александр Ощепков / НГС, Следственное управление СК по Новосибирской области

Сегодня, 19 августа, с балкона девятиэтажного дома на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска выпала 5-летняя девочка. Она упала с высоты четвертого этажа.

«Предварительно установлено, что <...> в одной из квартир <...> находилось два 5-летних ребенка. Мать на некоторое время оставила детей одних в квартире. Через некоторое время ребенок прошёл на балкон квартиры, потерял равновесие и выпал через оконный проём на траву у придомовой территории», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

Сейчас следователи проводят проверку инцидента.

«Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь, после чего ребенка доставили в лечебное учреждение», — добавили в ведомстве.

В начале июня в Кировском районе на улице Петухова годовалый ребёнок выпал с шестого этажа — малыша спасти не удалось. А в конце июля в гостинице «Azimut Отель Сибирь» на улице Ленина с лестницы упал ребёнок, когда его мама отвернулась.

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    КОММЕНТАРИИ (33)

    Мужикофф
    19 авг 2019 в 16:19

    У меня жена так же сядет в кухне и пялится в свой ватсап, а что там с детьми волнует только одного меня. Постирай я, полы помой я, накорми ребёнка я, попку ему подмываю я. Все вы женщины такие, пора мужикам выходить на митинг против произвола женщин! За свою жизнь я уяснил лишь одно, женщины реально все одинаковы, хоть у неё 3 класса образования, или она работник завода, или менеджер банка или директор крупного филиала или бизнесвумен катающаяся на порше всех их объединяет одно - ненасытное потребительское чувство всего и вся.

    Оля
    19 авг 2019 в 16:18

    Давно пора презервативы раздавать бесплатно. Все равно эти "типа" родители смартфонами интересуются больше, чем детьми.

    Monkey
    19 авг 2019 в 16:15

    "Мать на некоторое время оставила детей одних в квартире" - уж сколько раз твердили миру... (с)