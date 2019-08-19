Маленький ребёнок выпал с балкона 9-этажки на Затулинке

Девочка упала на траву рядом с домом
Фото: Александр Ощепков / НГС, Следственное управление СК по Новосибирской области
Сегодня, 19 августа, с балкона девятиэтажного дома на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска выпала 5-летняя девочка. Она упала с высоты четвертого этажа.
«Предварительно установлено, что <...> в одной из квартир <...> находилось два 5-летних ребенка. Мать на некоторое время оставила детей одних в квартире. Через некоторое время ребенок прошёл на балкон квартиры, потерял равновесие и выпал через оконный проём на траву у придомовой территории», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.
Сейчас следователи проводят проверку инцидента.
«Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь, после чего ребенка доставили в лечебное учреждение», — добавили в ведомстве.
В начале июня в Кировском районе на улице Петухова годовалый ребёнок выпал с шестого этажа — малыша спасти не удалось. А в конце июля в гостинице «Azimut Отель Сибирь» на улице Ленина с лестницы упал ребёнок, когда его мама отвернулась.