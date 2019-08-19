Маленький ребёнок выпал с балкона 9-этажки на Затулинке

Сегодня, 19 августа, с балкона девятиэтажного дома на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска выпала 5-летняя девочка. Она упала с высоты четвертого этажа.

«Предварительно установлено, что <...> в одной из квартир <...> находилось два 5-летних ребенка. Мать на некоторое время оставила детей одних в квартире. Через некоторое время ребенок прошёл на балкон квартиры, потерял равновесие и выпал через оконный проём на траву у придомовой территории», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.