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Недвижимость

Известный новосибирский девелопер получил долгострой в центре

В конце 2000-х рядом с автовокзалом хотели построить бизнес-центр с вертолётной площадкой

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Здание не могут достроить уже около 10 лет — оно успело побывать даже предметом спора в судах

Фото: Александр Ощепков / НГС

Известный новосибирский девелопер, владелец строительной группы «СибирьИнвест» Владислав Крючков взял в аренду участок с долгостроем на улице Колыванская, 2 — для завершения строительства ему нужно пройти через общественные обсуждения.

Информация об общественных обсуждениях опубликована в документах мэрии, они пройдут с 15 августа до 12 сентября. Девелопер рассчитывает уменьшить отступ от соседних участков со стороны улицы Колыванская и со стороны здания по Колыванской, 4 с 3 до 0 м.

В компании «СибирьИнвест» отказались комментировать планы на долгострой.

Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева вспомнила, что строительство около 2007 года начинало ОАО «Академия», но во время кризиса 2008 года строительство остановилось.

«Это должен был быть бизнес-центр с вертолётной площадкой на крыше. Зачем вертолётная площадка, неизвестно, но звучало это красиво», — говорит эксперт.

По данным выписки ЕГРН, Владислав Крючков получил участок с долгостроем в аренду в декабре 2018 года, истечёт договор в декабре 2021 года. В июле те же отклонения на общественных обсуждениях пытался получить В.В. Попов, но до конца обсуждений от своих планов отказался.

В 2013–2014 годах участок с недостроенным зданием был предметом судебных разбирательств между мэрией, ОАО «Академия» и предпринимателем Алексеем Горяйновым (по информации «Контур.Фокус», сегодня он владеет компанией «СМУ Карин-Новосибирск»), который смог зарегистрировать права на долгострой. Тогда регистрация долгостроя в собственность Горяйнова была отменена, а мэрия взыскала с «Академии» около 2 миллионов рублей долга за аренду земли.

Владислав Крючков известен в Новосибирске, в частности, проектами в центре города: один из последних — на улице Коммунистической, ранее он построил жилые комплексы на месте молокозавода и здания на месте штаба «Единой России».

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    КОММЕНТАРИИ (16)

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    19 авг 2019 в 16:48

    Не рядом с автовокзалом, а вмвместо. Вместо автовокзала его хотели построить.
    Новосибирскй автовокзал - позорный памятнк коррупции, вот что это такое.
    И все причастыне к идее совместить общественное учреждение с торгашневским центром должны сидеть в тюрьме.

    Шакарака
    19 авг 2019 в 16:32

    Да и правильно делают, стоит этот долгострой со времен Городецкого ему на него вообще пофиг было, не трогал и не видел его якобы. Сейчас хоть займутся им и будет нормальное здание стоять, центр все таки.

    Гость
    19 авг 2019 в 17:05

    А Крючков уже не в розыске?