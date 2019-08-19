Известный новосибирский девелопер получил долгострой в центре

Информация об общественных обсуждениях опубликована в документах мэрии, они пройдут с 15 августа до 12 сентября. Девелопер рассчитывает уменьшить отступ от соседних участков со стороны улицы Колыванская и со стороны здания по Колыванской, 4 с 3 до 0 м.

Известный новосибирский девелопер, владелец строительной группы «СибирьИнвест» Владислав Крючков взял в аренду участок с долгостроем на улице Колыванская, 2 — для завершения строительства ему нужно пройти через общественные обсуждения.

Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева вспомнила, что строительство около 2007 года начинало ОАО «Академия», но во время кризиса 2008 года строительство остановилось.



«Это должен был быть бизнес-центр с вертолётной площадкой на крыше. Зачем вертолётная площадка, неизвестно, но звучало это красиво», — говорит эксперт.



По данным выписки ЕГРН, Владислав Крючков получил участок с долгостроем в аренду в декабре 2018 года, истечёт договор в декабре 2021 года. В июле те же отклонения на общественных обсуждениях пытался получить В.В. Попов, но до конца обсуждений от своих планов отказался.



В 2013–2014 годах участок с недостроенным зданием был предметом судебных разбирательств между мэрией, ОАО «Академия» и предпринимателем Алексеем Горяйновым (по информации «Контур.Фокус», сегодня он владеет компанией «СМУ Карин-Новосибирск»), который смог зарегистрировать права на долгострой. Тогда регистрация долгостроя в собственность Горяйнова была отменена, а мэрия взыскала с «Академии» около 2 миллионов рублей долга за аренду земли.

