Новосибирцы не о том мечтали: «Тойота Камри» подорожала на 250 тысяч рублей за два года

Camry стоит минимум 1,573 миллиона рублей
Фото: Toyota
Седан Toyota Camry за последние два года, с августа 2017 года, прибавил в цене 244 тысячи рублей только в стартовой комплектации, подсчитали аналитики агентства «Автостат».
«У нас собирается архив, в данном случае по минимальной цене, как она реально изменилась за это время», — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
Сейчас базовая цена Toyota Camry составляет 1 миллион 573 тысячи рублей, а два года назад седан можно было купить за 1 миллион 329 тысяч.
Toyota Camry — самая продаваемая машина на новосибирском вторичном рынке. Её продажи даже опережают Toyota Corolla. По данным сервиса drom.ru, на сегодняшний день предлагается к продаже 1087 штук Camry и 994 штуки Corolla. По данным auto.ru, число предложений Camry составляет 291 штуку, Corolla — 345 штук.
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