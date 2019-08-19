Новосибирцы не о том мечтали: «Тойота Камри» подорожала на 250 тысяч рублей за два года

Седан Toyota Camry за последние два года, с августа 2017 года, прибавил в цене 244 тысячи рублей только в стартовой комплектации, подсчитали аналитики агентства «Автостат».

«У нас собирается архив, в данном случае по минимальной цене, как она реально изменилась за это время», — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Сейчас базовая цена Toyota Camry составляет 1 миллион 573 тысячи рублей, а два года назад седан можно было купить за 1 миллион 329 тысяч.

Toyota Camry — самая продаваемая машина на новосибирском вторичном рынке. Её продажи даже опережают Toyota Corolla. По данным сервиса drom.ru, на сегодняшний день предлагается к продаже 1087 штук Camry и 994 штуки Corolla. По данным auto.ru, число предложений Camry составляет 291 штуку, Corolla — 345 штук.