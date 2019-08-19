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Новосибирцы не о том мечтали: «Тойота Камри» подорожала на 250 тысяч рублей за два года

Самая популярная машина в городе резко подорожала с 2017 года

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Camry стоит минимум 1,573 миллиона рублей

Фото: Toyota

Седан Toyota Camry за последние два года, с августа 2017 года, прибавил в цене 244 тысячи рублей только в стартовой комплектации, подсчитали аналитики агентства «Автостат». 

«У нас собирается архив, в данном случае по минимальной цене, как она реально изменилась за это время», — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 

Сейчас базовая цена Toyota Camry составляет 1 миллион 573 тысячи рублей, а два года назад седан можно было купить за 1 миллион 329 тысяч. 

Toyota Camry — самая продаваемая машина на новосибирском вторичном рынке. Её продажи даже опережают Toyota Corolla. По данным сервиса drom.ru, на сегодняшний день предлагается к продаже 1087 штук Camry и 994 штуки Corolla. По данным auto.ru, число предложений Camry составляет 291 штуку, Corolla — 345 штук. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте, как в Новосибирск завезли свежие Toyota Camry с пробегом в такси и по бросовым ценам.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    вася
    19 авг 2019 в 17:19

    Кому нужны эти прули? Давно пора запретить любые западные машины. Почему народ должен ездить на авто от наших врагов? Я за патриотизм, поэтому выбираю только Лада Калина.

    Qwerty
    19 авг 2019 в 17:37

    Тойота это вообще не автомобиль. Это насколько нужно ненавидеть себя чтобы взять японца. Это страшные и неудобные авто.

    19 авг 2019 в 17:23

    Камри товар не обязательный и его подорожание это проблема Тойоты. Абсолютно посредственный аппарат, выбор в классе огромный... Людям эта инфа зачем?