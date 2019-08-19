В школы Новосибирской области записали на 2 тысячи больше первоклассников

Учебный год в этом году начнётся на день позже
Фото: Татьяна Фатеева / НГС
В Новосибирской области выросло количество первоклассников — в этом году в первый класс пойдут 38 тысяч детей, что на 2000 больше, чем в прошлом.
«Во всех школах Новосибирской области будут обучаться свыше 338 тысяч школьников, это примерно на 14 тысяч больше, чем в прошлом году, — сообщил 19 августа во время оперативного совещания у губернатора министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — В школу осенью приходят 38 тысяч первоклассников, это примерно на 2000 больше прошлого года».
По его словам, в одну смену будет работать 741 школа, в две смены — 249 школ. Несколько лет назад рост количества школьников, в том числе первоклассников, эксперты объясняли приездом мигрантов в Новосибирскую область.
В этом году учебный год начнётся в понедельник, 2 сентября. В этот день в школах пройдут торжественные линейки, посвящённые Дню знаний.