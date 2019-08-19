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Образование

В школы Новосибирской области записали на 2 тысячи больше первоклассников

Каждая четвёртая школа в регионе будет работать в две смены

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Учебный год в этом году начнётся на день позже

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

В Новосибирской области выросло количество первоклассников — в этом году в первый класс пойдут 38 тысяч детей, что на 2000 больше, чем в прошлом. 

«Во всех школах Новосибирской области будут обучаться свыше 338 тысяч школьников, это примерно на 14 тысяч больше, чем в прошлом году, — сообщил 19 августа во время оперативного совещания у губернатора министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — В школу осенью приходят 38 тысяч первоклассников, это примерно на 2000 больше прошлого года». 

По его словам, в одну смену будет работать 741 школа, в две смены — 249 школ. Несколько лет назад рост количества школьников, в том числе первоклассников, эксперты объясняли приездом мигрантов в Новосибирскую область. 

В этом году учебный год начнётся в понедельник, 2 сентября. В этот день в школах пройдут торжественные линейки, посвящённые Дню знаний. 

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    имперский космонавт
    19 авг 2019 в 15:46

    фото к новости не соответствует ее содержанию, там должны быть дети мигрантов, чьи мамки оскорблены требованием учить русский язык.

    Фото пользователя
    19 авг 2019 в 15:48

    а 54 школу (в самом центре) закрыли

    19 авг 2019 в 15:50

    Скорее наоборот - каждая четвертая школа НЕ будет учиться в 2 смены, а цифрами жонглируют чтобы бодро рапортовать о выполнении медведевского указа о переводе всех школ в одну смену. На деле 1 сентября все школы рапортуют, что учатся только в одну смену, а второго сентября директора издают указ о переходе на две смены в связи с нехваткой площадей. Каждый год одно и то же.