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Коммунальщики продлили перекрытие улицы Обской из-за грунтовых вод

Ремонт теплотрассы должны были закончить ещё на прошлой неделе, но дорога до сих пор закрыта

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В СГК пообещали закончить ремонт теплотрассы к 20 августа

Фото: Стас Соколов / НГС

Ремонт теплосетей на улице Обской в Октябрьском районе Новосибирска задержался на несколько дней — работы должны были закончиться 15 августа, но коммунальщики сдвинули срок завершения еще на 5 дней.

Информацию о том, что из-за ремонтных работ перекрыт выезд с Обской в сторону Речного вокзала, в редакцию НГС сообщил читатель.

«С 20 июня у нас перекопана улица, там где выезд на Речной. Обещали завершить работы 15 августа. На сегодняшний момент улица также закрыта», — описал ситуацию читатель НГС.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании пояснили, что задержка ремонта вызвана сложностью работ и обилием грунтовых вод.

«На улице Обской действительно есть отставание от графика. Основными причинами этому стали сложности залегания трубопровода, большое количество грунтовых вод, затрудняющих работы и смежные коммуникации. Работы на этом участке капремонта продлены до 20 августа», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.

В энергокомпании добавили, что за последние три года на этой теплосети нашли и отремонтировали 12 серьёзных дефектов. Длина теплотрассы в этом районе — 700 метров.

Недавно из-за аварийного ремонта теплотрассы пришлось сузить улицу Ватутина и перенести остановку «ГУМ» — работы там закончат только 23 августа.

ТЕКСТ

ТЕГИ

горячая водаотоплениеперекрытие дорог

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    С Демьянки
    19 авг 2019 в 17:53

    Будет заменено 1020м теплосетей диаметром 700мм по ул. Демьяна Бедного говорили в СГК. По факту на сегодня раскопали и заменили 75м умножим на две трубы = 150м, работы прекратили неделю назад точно, даже больше. Большое сомнение, что будут дальше. Зато пиарятся на НГС почти каждый день. Ну дальше думайте сами.

    Местный житель
    19 авг 2019 в 17:22

    Из того состояния, в котором этот отрезок был вчера — качественно они ничего за два дня не сделают. Над вами распильщиками уже откровенно ржут.

    Март
    19 авг 2019 в 17:03

    А можно заодно тротуар там сделать? Там ведь тротуара нет, просто какая-то пыле-цементная смесь вместо асфальта.