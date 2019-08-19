Коммунальщики продлили перекрытие улицы Обской из-за грунтовых вод

В СГК пообещали закончить ремонт теплотрассы к 20 августа
Фото: Стас Соколов / НГС
Ремонт теплосетей на улице Обской в Октябрьском районе Новосибирска задержался на несколько дней — работы должны были закончиться 15 августа, но коммунальщики сдвинули срок завершения еще на 5 дней.
Информацию о том, что из-за ремонтных работ перекрыт выезд с Обской в сторону Речного вокзала, в редакцию НГС сообщил читатель.
«С 20 июня у нас перекопана улица, там где выезд на Речной. Обещали завершить работы 15 августа. На сегодняшний момент улица также закрыта», — описал ситуацию читатель НГС.
В пресс-службе Сибирской генерирующей компании пояснили, что задержка ремонта вызвана сложностью работ и обилием грунтовых вод.
«На улице Обской действительно есть отставание от графика. Основными причинами этому стали сложности залегания трубопровода, большое количество грунтовых вод, затрудняющих работы и смежные коммуникации. Работы на этом участке капремонта продлены до 20 августа», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.
В энергокомпании добавили, что за последние три года на этой теплосети нашли и отремонтировали 12 серьёзных дефектов. Длина теплотрассы в этом районе — 700 метров.
Недавно из-за аварийного ремонта теплотрассы пришлось сузить улицу Ватутина и перенести остановку «ГУМ» — работы там закончат только 23 августа.