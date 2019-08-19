Коммунальщики продлили перекрытие улицы Обской из-за грунтовых вод

Ремонт теплосетей на улице Обской в Октябрьском районе Новосибирска задержался на несколько дней — работы должны были закончиться 15 августа, но коммунальщики сдвинули срок завершения еще на 5 дней.

Информацию о том, что из-за ремонтных работ перекрыт выезд с Обской в сторону Речного вокзала, в редакцию НГС сообщил читатель.

«С 20 июня у нас перекопана улица, там где выезд на Речной. Обещали завершить работы 15 августа. На сегодняшний момент улица также закрыта», — описал ситуацию читатель НГС.