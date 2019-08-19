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Новосибирец умер от укуса клеща в Советском районе

Пенсионер подхватил смертельный вирус в лесу

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Пожилой новосибирец заболел энцефалитом после прогулки в лесу Советского района

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Минздрав сообщил об ещё одном летальном случае от клещевого энцефалита в Новосибирской области — от укуса погиб пожилой житель.

Клещ укусил 81-летнего новосибирца в лесной зоне Советского района, и сибиряк заболел энцефалитом, рассказали НГС в министерстве здравоохранения области. По данным минздрава, пенсионер «вакцинацию против клещевого энцефалита не проходил».

Первую смерть из-за клещевого энцефалита Минздрав зарегистрировал в начале июля — клещ покусал 37-летнего сибиряка в лесу Ордынского района. В августе также стало известно, что от тяжёлой формы клещевого энцефалита умер новосибирский IT-специалист Влад Лабецкий — администратор сайта и друг группы «Ногу свело!». Клещ укусил Лабецкого на оживлённой тропинке на улице Терешковой в Академгородке.

На прошлой неделе Роспотребнадзор назвал районы города и области, лидирующие по количеству укусов клещей, — посмотрите список самых опасных территорий.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    cotte
    19 авг 2019 в 14:50

    мне совсем непонятно, почему от клещей нельзя обрабатывать территорию Академгородка, я понимаю, конечно, - город-лес, но умирать за это - это как-то слишком.

    Фото пользователя
    19 авг 2019 в 15:15

    Сколько ещё человек должно умереть, чтобы вернули массовую обработку против клещей?!

    Гость
    19 авг 2019 в 15:21

    "По данным минздрава, пенсионер "вакцинацию против клещевого энцефалита не проходил"
    А по данным минздрава, обработка от клеща у нас где-нибудь проводилась?