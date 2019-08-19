Новосибирец умер от укуса клеща в Советском районе

Минздрав сообщил об ещё одном летальном случае от клещевого энцефалита в Новосибирской области — от укуса погиб пожилой житель.



Клещ укусил 81-летнего новосибирца в лесной зоне Советского района, и сибиряк заболел энцефалитом, рассказали НГС в министерстве здравоохранения области. По данным минздрава, пенсионер «вакцинацию против клещевого энцефалита не проходил».



Первую смерть из-за клещевого энцефалита Минздрав зарегистрировал в начале июля — клещ покусал 37-летнего сибиряка в лесу Ордынского района. В августе также стало известно, что от тяжёлой формы клещевого энцефалита умер новосибирский IT-специалист Влад Лабецкий — администратор сайта и друг группы «Ногу свело!». Клещ укусил Лабецкого на оживлённой тропинке на улице Терешковой в Академгородке.

