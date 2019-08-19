Осень близко: в Новосибирск надолго пришли дожди

«Сейчас мы находимся в области циклона — вихря с низким атмосферным давлением. Центр его располагается на севере Томской области, но сам вихрь медленно снижается в нашем направлении, в направлении Новосибирской области, поэтому мы в ближайшие дни будем находиться под влиянием этой циклоничности, которая будет стимулировать развитие кучево-дождевой облачности с отдельными грозами, ливнями разной интенсивности, с порывистым ветром. В утренние часы, впрочем, не исключены и туманы. Ну и температурный фон <…> скорее всего, приблизится к осеннему типу», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его словам, в ближайшие трое суток, с 20 по 22 августа, ночная температура в Новосибирской области будет колебаться в диапазоне от +3…+8 до +8…+13 градусов, днём ожидается +16…+21.



В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, дневная температура всё это время будет держаться на одном уровне: +18…+20 градусов. Ночная температура может незначительно меняться: во вторник ожидается +11…+13 градусов, в среду — +10…+12 градусов, а в четверг — +9…+11 градусов. При этом всю первую половину недели в городе местами будет идти небольшой дождь, в ближайшую ночь возможна гроза.



Также сейчас в Новосибирске наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха: атмосферу в городе снова испортили лесные пожары.

Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

