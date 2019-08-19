Робот Николай начнёт звонить новосибирцам, чтобы напомнить о записи к врачу

Кроме того, робот будет автоматически обзванивать уже записавшихся горожан, чтобы напомнить о диспансеризации, вакцинации и будущих приёмах у врачей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 15 августа. Согласно тексту документа, после модернизации система голосового самообслуживания сможет записывать пациентов на приём к врачу, отвечать на часто задаваемые вопросы и вызывать врача на дом.

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области заказало усовершенствование единой регистратуры 124 — теперь жителям региона будет перезванивать робот, чтобы облегчить работу операторов.

Как объяснил корреспонденту НГС министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, проект реализуется совместно с министерством здравоохранения региона.

«Мы на базе решения этого робота Николая, который для МФЦ у нас, <...> собираемся расширять функционал 124. Для того чтобы, когда человек знает, до какого врача ему нужно дозвониться, снимать эти вопросы с операторов. Для того чтобы робот сам обзванивал пациентов. Специалистов этим сложно загружать. Этот функционал у нас будет использоваться для отдельного направления по диспансеризации <...> не по факту, когда человек уже заболел, а для того, чтобы диспансеризация была нормой жизни. Я думаю, со следующего года будет внедрение», — рассказал Дюбанов.

Всего на модернизацию системы единой регистратуры власти планируют потратить до 22,4 миллиона рублей.

В середине июля стало известно, что губернатор Новосибирской области решил создать новое министерство на базе существующего департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий. Министерство цифрового развития и связи возглавил Анатолий Дюбанов.