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Здоровье

Робот Николай начнёт звонить новосибирцам, чтобы напомнить о записи к врачу

Новое умение Николая обойдётся бюджету в 22 миллиона рублей

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Робота научат звонить жителям региона, чтобы облегчить работу операторов

Фото: Александр Ощепков / НГС

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области заказало усовершенствование единой регистратуры 124 — теперь жителям региона будет перезванивать робот, чтобы облегчить работу операторов. 

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 15 августа. Согласно тексту документа, после модернизации система голосового самообслуживания сможет записывать пациентов на приём к врачу, отвечать на часто задаваемые вопросы и вызывать врача на дом. 

Кроме того, робот будет автоматически обзванивать уже записавшихся горожан, чтобы напомнить о диспансеризации, вакцинации и будущих приёмах у врачей. 

Как объяснил корреспонденту НГС министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, проект реализуется совместно с министерством здравоохранения региона.

«Мы на базе решения этого робота Николая, который для МФЦ у нас, <...> собираемся расширять функционал 124. Для того чтобы, когда человек знает, до какого врача ему нужно дозвониться, снимать эти вопросы с операторов. Для того чтобы робот сам обзванивал пациентов. Специалистов этим сложно загружать. Этот функционал у нас будет использоваться для отдельного направления по диспансеризации <...> не по факту, когда человек уже заболел, а для того, чтобы диспансеризация была нормой жизни. Я думаю, со следующего года будет внедрение», — рассказал Дюбанов.

Всего на модернизацию системы единой регистратуры власти планируют потратить до 22,4 миллиона рублей. 

В середине июля стало известно, что губернатор Новосибирской области решил создать новое министерство на базе существующего департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий. Министерство цифрового развития и связи возглавил Анатолий Дюбанов.

Также в апреле стало известно, что чиновников правительства Новосибирской области в течение нескольких лет полностью переведут на новый отечественный софт.

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    КОММЕНТАРИИ (44)

    Фото пользователя
    19 авг 2019 в 15:17

    Робот Николай это конечно же хорошо. А квалифицированных врачей в поликлиники собираются завозить или нет? Очередь к терапевту ДВЕ недели! А запись к узким специалистам только через терапевта! То есть фактически, если мне нужно попасть, к примеру к онкологу, то ждать я буду не меньше 25-30 дней.

    19 авг 2019 в 15:22

    очень круто, любой айтишник данный функционал за пару дней напишет и базы привяжет, это же задание тех. задание 2 курса НГТУ)))им похоже принципиально 22 млн нужно освоить

    Фото пользователя
    19 авг 2019 в 15:20

    У этих диспетчеров действительно работа собачья и нагрузка колоссальная. Знакомая там работала, ушла потом. Нововведение, конечно, не обычное. Но если приживется, удобно будет.