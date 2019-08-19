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Водителя Chrysler посадили в изолятор после смертельного ДТП на Станиславского

Следователи завели на него уголовное дело

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После столкновения с Chrysler (на фото) микроавтобус Nissan отбросило на ограждение тротуара

Фото: ГИБДД города Новосибирска

Полицейские задержали водителя Chrysler после смертельного ДТП на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска — сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Авария случилась днём 18 августа. По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, 22-летний водитель на Chrysler ехал по улице Станиславского и у дома № 20, проехав на красный сигнал светофора, врезался в микроавтобус Nissan Vanette. После удара «Ниссан» сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм она скончалась на месте.

Авария произошла около 13:00 в воскресенье, 18 августа

Авария произошла около 13:00 в воскресенье, 18 августа

«Следователем 11-го отдела Следственного управления УМВД России по городу Новосибирску в отношении водителя автомобиля Chrysler возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Сейчас водитель Chrysler находится в изоляторе временного содержания. В пресс-службе управления МВД уточнили, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Недавно в Центральном районе пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем — 60-летнюю пассажирку автобуса увезли на скорой.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    19 авг 2019 в 13:39

    что там можно решать, когда он несся на красный?!

    19 авг 2019 в 13:49

    Сажать обоих

    Алексей
    19 авг 2019 в 13:41

    Лицо героя - в студию!