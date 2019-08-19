Водителя Chrysler посадили в изолятор после смертельного ДТП на Станиславского

После столкновения с Chrysler (на фото) микроавтобус Nissan отбросило на ограждение тротуара
Фото: ГИБДД города Новосибирска
Полицейские задержали водителя Chrysler после смертельного ДТП на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска — сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Авария случилась днём 18 августа. По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, 22-летний водитель на Chrysler ехал по улице Станиславского и у дома
«Следователем 11-го отдела Следственного управления УМВД России по городу Новосибирску в отношении водителя автомобиля Chrysler возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
Сейчас водитель Chrysler находится в изоляторе временного содержания. В пресс-службе управления МВД уточнили, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Недавно в Центральном районе пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем — 60-летнюю пассажирку автобуса увезли на скорой.