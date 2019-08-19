Водителя Chrysler посадили в изолятор после смертельного ДТП на Станиславского

Полицейские задержали водителя Chrysler после смертельного ДТП на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска — сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Авария случилась днём 18 августа. По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, 22-летний водитель на Chrysler ехал по улице Станиславского и у дома № 20 , проехав на красный сигнал светофора, врезался в микроавтобус Nissan Vanette. После удара «Ниссан» сбил 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм она скончалась на месте.