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Пожар в ресторане PuppenHaus

Прощай, PuppenHaus: подборка впечатляющих видео пожара в ресторане от читателей НГС

Посмотреть на пожар в центре города пришли сотни прохожих — они прислали видео в редакцию

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Пламя вырывалось из-под крыши здания на улице Чаплыгина

Фото: читатель НГС

Новосибирцы продолжают присылать в редакцию НГС снятые накануне кадры с горящим рестораном PuppenHaus: публикуем новую подборку видеороликов от наших читателей.

Деревянное здание, в котором работал гастрономический театр PuppenHaus, загорелось в воскресенье, 18 августа, в восьмом часу вечера — НГС следил за тушением пожара в режиме онлайн

В МЧС причину пожара пока не назвали. Но как сообщал вчера владелец PuppenHaus Владимир Бурковский, ресторан мог загореться из-за замыкания в системе одного из кондиционеров

По данным МЧС, ещё до приезда пожарных из здания эвакуировались 40 человек. Рядом с горящим рестораном собрались сотни прохожих — они снимали происходящее на телефоны

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные потушили открытый огонь в 21:38, то есть спустя два часа после того, как получили сообщение о происшествии

«Распространения огня на соседние строения не допущено, площадь возгорания составила 161 квадратный метр», — отчитались в МЧС

При этом из-за пожара в PuppenHaus лопнули стёкла в соседнем бизнес-центре

В МЧС уточнили, что пожар в ресторане тушили 46 человек. Сегодня утром фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на месте ЧП и снял то, что осталось от сгоревшего заведения

Ранее НГС опубликовал ещё одну подборку видео с места пожара, которую вчера сняли наши читатели.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    19 авг 2019 в 15:54

    Впечатляющих видео их "подборки" наблюдаю два - они сняты не вертикально. Остальное - обычный шлак.

    Это я
    19 авг 2019 в 15:53

    Уверен, что пожарный инспектор (у которого коттедж-дворец и пять автомобилей на семью) регулярно "проверял" это заведение. И нарушений не выявлял)))

    ...
    19 авг 2019 в 16:00

    Я считаю, что Бурковский оправится после пожара и построит новый ресторан.Все таки туда ходили не бедные и не последние люди нашего города.