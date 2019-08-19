Прощай, PuppenHaus: подборка впечатляющих видео пожара в ресторане от читателей НГС

Новосибирцы продолжают присылать в редакцию НГС снятые накануне кадры с горящим рестораном PuppenHaus: публикуем новую подборку видеороликов от наших читателей.
Деревянное здание, в котором работал гастрономический театр PuppenHaus, загорелось в воскресенье, 18 августа, в восьмом часу вечера — НГС следил за тушением пожара в режиме онлайн
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читатель НГС В МЧС причину пожара пока не назвали. Но как сообщал вчера владелец PuppenHaus Владимир Бурковский, ресторан мог загореться из-за замыкания в системе одного из кондиционеров
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читатель НГС По данным МЧС, ещё до приезда пожарных из здания эвакуировались 40 человек. Рядом с горящим рестораном собрались сотни прохожих — они снимали происходящее на телефоны
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читатель НГС Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные потушили открытый огонь в 21:38, то есть спустя два часа после того, как получили сообщение о происшествии
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читатель НГС «Распространения огня на соседние строения не допущено, площадь возгорания составила 161 квадратный метр», — отчитались в МЧС
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читатель НГС При этом из-за пожара в PuppenHaus лопнули стёкла в соседнем бизнес-центре
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читатель НГС В МЧС уточнили, что пожар в ресторане тушили 46 человек. Сегодня утром фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на месте ЧП и снял то, что осталось от сгоревшего заведения
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