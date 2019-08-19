Вертолёт санавиации доставил в больницу 12 тяжелобольных пациентов

За 10 дней вертолёты санавиации привезли в больницу 12 пациентов — у семи из них были проблемы с сердцем.



«С 9 августа было совершено 12 вылетов по санитарной авиации. Была успешно проведена медицинская эвакуация 12 пациентов в областную клиническую больницу, — сообщила 19 августа на оперативном совещании у губернатора замминистра здравоохранения области Елена Аксёнова. — 7 из 12 пациентов были с острым коронарным синдромом. Мы успели в те золотые часы оказать специализированную медицинскую помощь трём пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения».