Вертолёт санавиации доставил в больницу 12 тяжелобольных пациентов

Вертолёт санавиации начал работать в регионе с 9 августа
Фото: правительство Новосибирской области
За 10 дней вертолёты санавиации привезли в больницу 12 пациентов — у семи из них были проблемы с сердцем.
«С 9 августа было совершено 12 вылетов по санитарной авиации. Была успешно проведена медицинская эвакуация 12 пациентов в областную клиническую больницу, — сообщила 19 августа на оперативном совещании у губернатора замминистра здравоохранения области Елена Аксёнова. — 7 из 12 пациентов были с острым коронарным синдромом. Мы успели в те золотые часы оказать специализированную медицинскую помощь трём пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения».
Кроме того, по её словам, удалось быстро оказать медицинскую помощь и оперативно доставить на вертолёте в больницу пациентов с тяжёлыми травмами.
В июне 2019 года новосибирские врачи приняли первый вертолёт Ми-8 по федеральному проекту «Санитарная авиация». Это вертолёты российского производства, полностью оборудованные медицинской техникой. Ветролёт санавиации начал летать в Новосибирской области на прошлой неделе.