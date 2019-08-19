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Здоровье

Вертолёт санавиации доставил в больницу 12 тяжелобольных пациентов

Большинство вызовов было к пациентам с инфарктами

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Вертолёт санавиации начал работать в регионе с 9 августа

Фото: правительство Новосибирской области 

За 10 дней вертолёты санавиации привезли в больницу 12 пациентов — у семи из них были проблемы с сердцем.

«С 9 августа было совершено 12 вылетов по санитарной авиации. Была успешно проведена медицинская эвакуация 12 пациентов в областную клиническую больницу, — сообщила 19 августа на оперативном совещании у губернатора замминистра здравоохранения области Елена Аксёнова. — 7 из 12 пациентов были с острым коронарным синдромом. Мы успели в те золотые часы оказать специализированную медицинскую помощь трём пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения».

Кроме того, по её словам, удалось быстро оказать медицинскую помощь и оперативно доставить на вертолёте в больницу пациентов с тяжёлыми травмами. 

В июне 2019 года новосибирские врачи приняли первый вертолёт Ми-8 по федеральному проекту «Санитарная авиация». Это вертолёты российского производства, полностью оборудованные медицинской техникой. Ветролёт санавиации начал летать в Новосибирской области на прошлой неделе. 

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санавиацияминздрав Новосибирской области

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    вопрос
    19 авг 2019 в 14:11

    Дак все таки вертолётЫ санавиации или вертолёТ?

    Фото пользователя
    19 авг 2019 в 14:10

    "Ветролёт".

    я не робот
    19 авг 2019 в 14:03

    Зачем нужен этот вертолет? Разве это экономически выгодно? Лучше бы еще танков построили. Маловато у нас танков для демонстрации величия на Дне Победы.