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Спорт

Сотни новосибирцев выстроились в очередь перед ЛДС, чтобы посмотреть на Кубок Стэнли

Толпы горожан идут в ЛДС, несмотря на дождь

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Из-за огромного количества желающих увидеть Кубок Стэнли парковка перед ЛДС сегодня перекрыта

Фото: Александр Ощепков / НГС

Несколько сотен новосибирцев выстроились в очередь перед ЛДС «Сибирь», чтобы посмотреть и сфотографироваться с Кубком Стэнли. 

Главный трофей НХЛ в Новосибирск привёз воспитанник «Сибири» и нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, чей клуб стал обладателем кубка в этом сезоне Национальной хоккейной лиги.

Несмотря на дождь, люди готовы стоять продолжительное время на улице — по наблюдениям фотографа НГС, около 12:00 дня болельщики продолжали подходить к ЛДС. Увидеть Кубок Стэнли сегодня можно до 15:00.

На выходных ХК «Сибирь» провёл масштабный День болельщика — фанаты в необычных костюмах прошли от площади Калинина до ледовой арены.

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    КОММЕНТАРИИ (26)

    Гость
    19 авг 2019 в 13:05

    Заодно проведите перепись бездельников!

    Фото пользователя
    19 авг 2019 в 12:57

    Психи вокруг

    Фото пользователя
    19 авг 2019 в 13:07

    Луччи бы шмутки и бижу готчецкую привезли как на фесте M'Era Luna. Ато таскают по городам и весям вёдра дюралевые. Таскать нада шмутьё, да ткое кторава в магазах не найти!!!