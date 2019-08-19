Сотни новосибирцев выстроились в очередь перед ЛДС, чтобы посмотреть на Кубок Стэнли

Из-за огромного количества желающих увидеть Кубок Стэнли парковка перед ЛДС сегодня перекрыта
Фото: Александр Ощепков / НГС
Несколько сотен новосибирцев выстроились в очередь перед ЛДС «Сибирь», чтобы посмотреть и сфотографироваться с Кубком Стэнли.
Главный трофей НХЛ в Новосибирск привёз воспитанник «Сибири» и нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, чей клуб стал обладателем кубка в этом сезоне Национальной хоккейной лиги.
Несмотря на дождь, люди готовы стоять продолжительное время на улице — по наблюдениям фотографа НГС, около 12:00 дня болельщики продолжали подходить к ЛДС. Увидеть Кубок Стэнли сегодня можно до 15:00.
На выходных ХК «Сибирь» провёл масштабный День болельщика — фанаты в необычных костюмах прошли от площади Калинина до ледовой арены.