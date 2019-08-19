Из областной больницы эвакуировали 20 пациентов

«Было короткое замыкание без последующего горения», — сообщили оперативную информацию корреспонденту НГС в пресс-службе областного управления МЧС. В самой больнице корреспонденту НГС сообщили, что угрозы для жизни пациентов нет, а всех эвакуированных уже запустили обратно.

По оперативной информации ГУ МЧС по Новосибирской области, эвакуацию 20 пациентов провели из-за небольшого задымления. Пострадавших нет.

Утром в понедельник, 19 августа, из Новосибирской областной клинической больницы на улице Немировича-Данченко эвакуировали пациентов.

«Через 6 минут по прибытии первых подразделений было установлено, что присутствует задымление на 5 этаже в 8 корпусе — в хирургическом отделении. Было установлено, что произошло короткое замыкание источника бесперебойного питания», — рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Новосибирской области Дмитрий Ярцев.

Руководитель службы безопасности областной больницы Максим Щетинин добавил, что пожарные приехали быстро.



«Чётко действовал персонал облбольницы по алгоритму действий при ЧС в рамках пожарной безопасности. В данный момент отделения работают в штатном режиме, оперблок выполняет свой функционал по прямому назначению», — объяснил глава службы безопасности.



По словам Максима Щетинина, на работу больницы происшествие не повлияло — медицинское оборудование не пострадало. Он отметил, что больница проведёт внеплановую служебную комиссию по инциденту.



Год назад в областной больнице также произошёл пожар — из здания пришлось эвакуировать более 400 человек. Причём во время пожара работали операционные, в реанимации находились тяжёлые больные.