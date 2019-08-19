В пункте сбора металлолома, где от взрыва погиб рабочий, нашли украденные чугунные решётки с улиц

На прошлой неделе власти решили обратиться в полицию по поводу кражи металлических ограждений
Фото: Густаво Зырянов / НГС
В пункте сбора металлолома в Кировском районе Новосибирска нашлись чугунные решётки, которые пропали с городских улиц. Проверку проводили после взрыва, который произошёл в пятницу, 16 августа, и унёс жизнь рабочего.
«В ходе мероприятий по данному случаю были обнаружены на сборном пункте, в том числе и решётки чугунные, которые исчезали с улиц, бульваров города Новосибирска, — сообщил сегодня на совещании у губернатора мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — В связи с этим прошу поддержать нас в части приостановления работы данного пункта сбора металлолома».
Планируется, что результаты проверки и окончательные решения будут озвучены во время закрытого заседания антитеррористической комиссии по этому инциденту.
В минувшую пятницу на пункте сбора металлолома на улице Горбаня прогремел взрыв — погиб один человек. Взрыв произошёл на открытой территории пункта сбора. Причину взрыва в компании «Вторчермет Сибирь» объяснили тем, что при разрезке обезвреженных снарядов произошла детонация остатков топлива. Компания заявила, что окажет помощь семье погибшего рабочего. Следственное управление СК РФ по Новосибирской области после инцидента возбудило уголовное дело по факту смерти рабочего по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
На прошлой неделе вандалы попытались разобрать ограду возле бюста маршала Александра Покрышкина на Красном проспекте в центре Новосибирска. Подобный случай с попыткой разобрать ограду произошёл месяц назад и на улице Восход в Октябрьском районе.