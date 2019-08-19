В пункте сбора металлолома, где от взрыва погиб рабочий, нашли украденные чугунные решётки с улиц

В пункте сбора металлолома в Кировском районе Новосибирска нашлись чугунные решётки, которые пропали с городских улиц. Проверку проводили после взрыва, который произошёл в пятницу, 16 августа, и унёс жизнь рабочего.

«В ходе мероприятий по данному случаю были обнаружены на сборном пункте, в том числе и решётки чугунные, которые исчезали с улиц, бульваров города Новосибирска, — сообщил сегодня на совещании у губернатора мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — В связи с этим прошу поддержать нас в части приостановления работы данного пункта сбора металлолома».