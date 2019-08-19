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Дым лесных пожаров над Новосибирском
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Дым пришёл с востока: лесные пожары снова испортили воздух в Новосибирске

Показываем на гифках, откуда в Новосибирск пришёл дым

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Дым накрыл Новосибирск в выходные

Фото: Густаво Зырянов / НГС


Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало спутниковые снимки лесных пожаров в Иркутской области — шлейф дыма снова простирается на юг Западной Сибири, включая Новосибирск.

Сейчас в городе наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха.

«31 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 56 304 га (Красноярский край); 15 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 35 154 га (Иркутская область)», — говорится на сайте Авиалесоохраны.

На спутниковых снимках отчётливо виден дым от лесных пожаров — Новосибирск в левой части снимка

На спутниковых снимках отчётливо виден дым от лесных пожаров — Новосибирск в левой части снимка

О том, что дым от пожаров несёт и в Новосибирскую область, рассказали и в Гидрометцентре. Синоптики сообщают, что смог в Новосибирске пройдёт с изменением погоды, которое ожидается в ближайшие два дня.

Ветер гонит дымные шлейфы на запад

Фото: windy.com

«Наши метеостанции фиксируют туман и дымку — чисто метеорологическое явление. Вместе с тем есть следы от лесных пожаров в Красноярском крае — распространяются и на западные регионы Сибири. То есть фиксировались вчера и позавчера мгла на метеостанциях в Кемеровской области и дым в Томской области. Есть вероятность того, что частицы и шлейфы от тех пожаров могут достигать нашего региона», — рассказал ранее корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Сейчас уровень загрязнения воздуха в Новосибирске держится на уровне 7 баллов из 10 возможных.

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске перевалил за 7 баллов

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске перевалил за 7 баллов

«Причина, по которой сейчас увеличилась концентрации PM 2.5, — дым от лесных пожаров. О том, что облако дыма снова достигло Новосибирской области, Росгидромет сообщил 14 августа. В Новосибирске же на тот момент воздух был чистым — от 16 до 23 мкг/куб.м. Однако 15 и 16 августа количество частиц PM 2.5 стало расти и в результате вечером в воскресенье достигало 158,8 мкг/куб.м», — рассказали в пресс-службе компании City Air.

Во второй половине июля в Новосибирске наблюдался сильный смог, связанный с лесными пожарами в Красноярском крае. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» тогда опубликовал снимки со спутника, на которых было видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области.

Врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказывала, что дымка вредна для здоровья, и рекомендовала на время уехать из города.

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    КОММЕНТАРИИ (51)

    С той стороны
    19 авг 2019 в 12:14

    Само растает , само потухнет , само развеется ...все что нужно знать про власти в России 21-го века !

    Жека
    19 авг 2019 в 12:24

    На тушение пожаров нет, а парочку триллионов на скупку иностранной валюты есть! На кого работают наши господа неприкосновенные?

    Фото пользователя
    19 авг 2019 в 12:28

    Загрязнение уже не семь баллов. Побольше будет. Кормят "скороветерпеременится"...
    Есть предположение что он уже переменился.
    И "васям" с "вовами" грозит безработица(это впрочем лучше виселицы за предательство)