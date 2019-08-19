Дым пришёл с востока: лесные пожары снова испортили воздух в Новосибирске

«31 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 56 304 га (Красноярский край); 15 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 35 154 га (Иркутская область)», — говорится на сайте Авиалесоохраны.

О том, что дым от пожаров несёт и в Новосибирскую область, рассказали и в Гидрометцентре. Синоптики сообщают, что смог в Новосибирске пройдёт с изменением погоды, которое ожидается в ближайшие два дня.

«Наши метеостанции фиксируют туман и дымку — чисто метеорологическое явление. Вместе с тем есть следы от лесных пожаров в Красноярском крае — распространяются и на западные регионы Сибири. То есть фиксировались вчера и позавчера мгла на метеостанциях в Кемеровской области и дым в Томской области. Есть вероятность того, что частицы и шлейфы от тех пожаров могут достигать нашего региона», — рассказал ранее корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Сейчас уровень загрязнения воздуха в Новосибирске держится на уровне 7 баллов из 10 возможных.