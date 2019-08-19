Дым пришёл с востока: лесные пожары снова испортили воздух в Новосибирске

Дым накрыл Новосибирск в выходные
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало спутниковые снимки лесных пожаров в Иркутской области — шлейф дыма снова простирается на юг Западной Сибири, включая Новосибирск.
Сейчас в городе наблюдается повышенный уровень загрязнения воздуха.
«31 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 56 304 га (Красноярский край); 15 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 35 154 га (Иркутская область)», — говорится на сайте Авиалесоохраны.
О том, что дым от пожаров несёт и в Новосибирскую область, рассказали и в Гидрометцентре. Синоптики сообщают, что смог в Новосибирске пройдёт с изменением погоды, которое ожидается в ближайшие два дня.
«Наши метеостанции фиксируют туман и дымку — чисто метеорологическое явление. Вместе с тем есть следы от лесных пожаров в Красноярском крае — распространяются и на западные регионы Сибири. То есть фиксировались вчера и позавчера мгла на метеостанциях в Кемеровской области и дым в Томской области. Есть вероятность того, что частицы и шлейфы от тех пожаров могут достигать нашего региона», — рассказал ранее корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Сейчас уровень загрязнения воздуха в Новосибирске держится на уровне 7 баллов из 10 возможных.
«Причина, по которой сейчас увеличилась концентрации PM 2.5, — дым от лесных пожаров. О том, что облако дыма снова достигло Новосибирской области, Росгидромет сообщил 14 августа. В Новосибирске же на тот момент воздух был чистым — от 16 до 23 мкг/куб.м. Однако 15 и 16 августа количество частиц PM 2.5 стало расти и в результате вечером в воскресенье достигало 158,8 мкг/куб.м», — рассказали в пресс-службе компании City Air.
Во второй половине июля в Новосибирске наблюдался сильный смог, связанный с лесными пожарами в Красноярском крае. Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» тогда опубликовал снимки со спутника, на которых было видно, как дым от пожаров расползается в сторону Новосибирской области.
Врач-пульмонолог Евгения Лесовских рассказывала, что дымка вредна для здоровья, и рекомендовала на время уехать из города.