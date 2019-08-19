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Пожар в ресторане PuppenHaus
Фоторепортаж

Фото: что осталось от сгоревшего ресторана PuppenHaus

В здании выбиты стекла и обуглена мансарда

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Работавший в деревянном здании ресторан загорелся вчера в восьмом часу вечера

Фото: Александр Ощепков / НГС

Вечером в воскресенье, 18 августа, в центре Новосибирска сгорел ресторан PuppenHaus с коллекцией редких кукол. Сегодня утром фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на месте ЧП — мы публикуем фото последствий пожара.

Пожарные приехали на место спустя три минуты после того, как очевидец сообщил им о происшествии, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожарные приехали на место спустя три минуты после того, как очевидец сообщил им о происшествии, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области

Ещё до приезда пожарных из ресторана эвакуировались&nbsp;40 посетителей и работников&nbsp;

Ещё до приезда пожарных из ресторана эвакуировались 40 посетителей и работников 

Как рассказал владелец ресторана Владимир Бурковский, пожар мог начаться <a href="https://news.ngs.ru/more/66202198/" target="_blank" class="_">из-за замыкания в системе одного из кондиционеров</a><br><br>&nbsp;

Как рассказал владелец ресторана Владимир Бурковский, пожар мог начаться из-за замыкания в системе одного из кондиционеров

 

НГС следил за тушением пожара <a href="https://news.ngs.ru/more/66202165/" target="_blank" class="_">в режиме онлайн</a>

НГС следил за тушением пожара в режиме онлайн

В МЧС признаются: тушить пожар было сложно из-за того, что мешали припаркованные машины

В МЧС признаются: тушить пожар было сложно из-за того, что мешали припаркованные машины

Вчера мы также опубликовали подборку видео с горящим рестораном

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    КОММЕНТАРИИ (53)

    19 авг 2019 в 11:47

    Одним гадюшником меньше.

    Гость1
    19 авг 2019 в 12:17

    Уважаемый НГС из-за мерзких комментариев местных троллей все меньше и меньше хочется заходить на ваш сайт и читать статьи. Какой-то заповедник гопников...

    Фото пользователя
    19 авг 2019 в 11:53

    Ну вообще плевать на эту рыгаловку... Главное, что никто не погиб...