Фото: что осталось от сгоревшего ресторана PuppenHaus

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Работавший в деревянном здании ресторан загорелся вчера в восьмом часу вечера
Фото: Александр Ощепков / НГС
Вечером в воскресенье, 18 августа, в центре Новосибирска сгорел ресторан PuppenHaus с коллекцией редких кукол. Сегодня утром фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на месте ЧП — мы публикуем фото последствий пожара.