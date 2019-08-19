«Бутон» пошел трещинами: из-за пожара в PuppenHaus лопнули стёкла в соседнем бизнес-центре

Несколько десятков стёкол после пожара покрылись большими трещинами

В здании бизнес-центра «Бутон» на Красном проспекте, 17/1 в центре Новосибирска потрескались стёкла — это произошло после пожара в соседнем с бизнес-центром ресторане PuppenHaus. Как заметил корреспондент НГС, после вчерашнего пожара в ресторане пострадало и остекление соседнего бизнес-центра «Бутон» — от жара десятки окон пошли трещинами. Больше всего повреждений заметно на высоте 4-го и 5-го этажей здания.

Сильнее всего пострадали окна на 4-м и 5-м этажах здания Фото: Александр Ощепков / НГС

Как сообщила корреспонденту НГС охрана «Бутона», точных данных о том, как сильно пострадало здание, пока нет.