«Бутон» пошел трещинами: из-за пожара в PuppenHaus лопнули стёкла в соседнем бизнес-центре

Несколько десятков стёкол после пожара покрылись большими трещинами
Фото: Стас Соколов / НГС
В здании бизнес-центра «Бутон» на Красном проспекте, 17/1 в центре Новосибирска потрескались стёкла — это произошло после пожара в соседнем с бизнес-центром ресторане PuppenHaus.
Как заметил корреспондент НГС, после вчерашнего пожара в ресторане пострадало и остекление соседнего бизнес-центра «Бутон» — от жара десятки окон пошли трещинами. Больше всего повреждений заметно на высоте 4-го и 5-го этажей здания.
Как сообщила корреспонденту НГС охрана «Бутона», точных данных о том, как сильно пострадало здание, пока нет.
«Сегодня всё это решается, и пока ничего сказать не можем. Ближе к вечеру станет что-то известно — сейчас тут кипиш такой», — рассказали в охране.
В салоне красоты «ЛеОл Т», который работает на пятом этаже здания на Красном проспекте, 17/1, корреспонденту НГС подтвердили, что на этом этаже сильно повреждены окна.
Пожар в ресторане PuppenHaus начался вчера вечером примерно в 19:40 в мансарде здания. Вскоре к месту происшествия прибыло около 10 пожарных машин. Владелец ресторана Владимир Бурковский сообщил, что пожар мог начаться из-за замыкания в системе одного из кондиционеров.
Сегодня утром фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на месте ЧП и снял фотографии последствий пожара.