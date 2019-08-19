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Пожар в ресторане PuppenHaus

«Бутон» пошел трещинами: из-за пожара в PuppenHaus лопнули стёкла в соседнем бизнес-центре

Больше всего от жара пострадал 4-й и 5-й этажи здания на Красном проспекте

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Несколько десятков стёкол после пожара покрылись большими трещинами

Фото: Стас Соколов / НГС

В здании бизнес-центра «Бутон» на Красном проспекте, 17/1 в центре Новосибирска потрескались стёкла — это произошло после пожара в соседнем с бизнес-центром ресторане PuppenHaus.

Как заметил корреспондент НГС, после вчерашнего пожара в ресторане пострадало и остекление соседнего бизнес-центра «Бутон» — от жара десятки окон пошли трещинами. Больше всего повреждений заметно на высоте 4-го и 5-го этажей здания.

Сильнее всего пострадали окна на 4-м и 5-м этажах здания

Сильнее всего пострадали окна на 4-м и 5-м этажах здания

Как сообщила корреспонденту НГС охрана «Бутона», точных данных о том, как сильно пострадало здание, пока нет.

«Сегодня всё это решается, и пока ничего сказать не можем. Ближе к вечеру станет что-то известно — сейчас тут кипиш такой», — рассказали в охране.

В салоне красоты «ЛеОл Т», который работает на пятом этаже здания на Красном проспекте, 17/1, корреспонденту НГС подтвердили, что на этом этаже сильно повреждены окна. 

Пожар в ресторане PuppenHaus начался вчера вечером примерно в 19:40 в мансарде здания. Вскоре к месту происшествия прибыло около 10 пожарных машин. Владелец ресторана Владимир Бурковский сообщил, что пожар мог начаться из-за замыкания в системе одного из кондиционеров.

Сегодня утром фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на месте ЧП и снял фотографии последствий пожара.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Фото пользователя
    19 авг 2019 в 13:27

    Не закаленное внешнее стекло на фасадах это прекрасно, ящитаю!
    Не делайте так!

    Фото пользователя
    19 авг 2019 в 13:26

    Вот они результаты точечной застройки и несоблюдения противопожарных разрывов между зданиями. Всех, кто допустил это в автозаки и в отдел!

    Борец с злодеями
    19 авг 2019 в 13:24

    Нужно арестовать руководителя этой рыгаловки и конфисковать всё имущество. Таких нельзя оставлять на свободе. Нужно проверить все счета родственников и отправить всех на исправительные работы в тайгу. Это же вредители засланые к нам из америки. Это и есть пятая колона, которая мешает людям жить и правильно питаться.