Новосибирец победил на первенстве мира по греко-римской борьбе в Эстонии

Воспитанник КСЕ «Первомаец» Сергей Степанов стал одним из лучших борцов мира в возрасте до 21 года
Фото: Константин Круглянский / «Карелин фонд»
Новосибирец Сергей Степанов стал победителем первенства мира по греко-римской борьбе — соревнования завершились в ночь на понедельник, 19 августа, в столице Эстонии Таллине.
19-летний борец выступает в весовой категории до 72 килограмм, все предварительные поединки в Таллине Степанов завершил досрочно.
«В финале подопечный тренеров Александра Екимова, Ивана Куйлакова и Алексея Амирова провёл на ковре все 6 минут, отведённых правилами. Встреча с борцом из Азербайджана Улву Ганизаде выдалась очень драматичной. На первенстве Европы-2019 Степанов выиграл Ганизаде по последнему действию (1:1). В финале первенства планеты наш земляк постоянно атаковал, сковывал действия своего оппонента. В итоге — заслуженная сухая победа со счётом 3:0», — говорится в сообщении Министерства физической культуры и спорта НСО.
Сергей Степанов — воспитанник новосибирского клуба «Первомаец». Сейчас проходит службу в 41-й общевойсковой армии. В этом году Степанов стал бронзовым призёром первенства России и Европы.
С победой начинающего борца в социальных сетях уже поздравил двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, который также готовится к важным соревнованиям. В начале сентября в Казахстане пройдёт чемпионат мира, где в том числе будут разыгрывать лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.