Новосибирец победил на первенстве мира по греко-римской борьбе в Эстонии

Новосибирец Сергей Степанов стал победителем первенства мира по греко-римской борьбе — соревнования завершились в ночь на понедельник, 19 августа, в столице Эстонии Таллине.

19-летний борец выступает в весовой категории до 72 килограмм, все предварительные поединки в Таллине Степанов завершил досрочно.

«В финале подопечный тренеров Александра Екимова, Ивана Куйлакова и Алексея Амирова провёл на ковре все 6 минут, отведённых правилами. Встреча с борцом из Азербайджана Улву Ганизаде выдалась очень драматичной. На первенстве Европы-2019 Степанов выиграл Ганизаде по последнему действию (1:1). В финале первенства планеты наш земляк постоянно атаковал, сковывал действия своего оппонента. В итоге — заслуженная сухая победа со счётом 3:0», — говорится в сообщении Министерства физической культуры и спорта НСО.



