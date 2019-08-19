В аэропорту Толмачёво приземлились китайские военные самолёты

Tибyл 19 авг 2019 в 11:29

Окраска у них какая-то неправильная. Чтобы у нас их узнавали моментально, надо китайские самолёты в мелкую чёрно-белую клетку красить, под вид сумок, с которыми наши челноки в 90-х к ним мотались. И сразу будет понятно, к какой стране авиация относится и ясно, что она ТРАНСПОРТНАЯ...))