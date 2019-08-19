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Дороги и транспорт

В аэропорту Толмачёво приземлились китайские военные самолёты

Военно-транспортные самолёты летели через всю Россию и сели в Новосибирске

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В Новосибирске приземлились военные самолёты из Китая — они летели с международных соревнований, которые проходили в Рязанской области

Фото: Юрий Шелухов

В новосибирском аэропорту Толмачёво приземлились несколько военных самолётов Ил-76 с флагами Китайской Народной Республики на борту.

Китайские военные самолёты в Новосибирске накануне, 18 августа, заметили споттеры — любители авиационной съёмки.

«В Новосибирск прилетели пять китайских Ил-76», — говорится в подписи к видео из аэропорта Толмачёво, которое опубликовано на YouTube-канале ivanych890.

Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа, эти самолёты участвовали в международном конкурсе «Авиадартс», который проходил в Рязанской области. Военные лётчики приземлились в Толмачёво для отдыха, обслуживания и дозаправки самолётов.

Видео: канал ivanych890 / youtube.com

А в первой половине августа над центром Новосибирска пролетели военные фронтовые бомбардировщики Су-24.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Фото пользователя
    19 авг 2019 в 11:16

    Китай - наш младший стратегический партнер и союзник против Запада!
    Поэтому рады приветствовать Китайских военных в Новосибирске!

    Академовский
    19 авг 2019 в 11:15

    Половина депутатов порвали партбилеты и заговорили на китайском на всякий случай?

    Фото пользователя
    19 авг 2019 в 11:29

    Окраска у них какая-то неправильная. Чтобы у нас их узнавали моментально, надо китайские самолёты в мелкую чёрно-белую клетку красить, под вид сумок, с которыми наши челноки в 90-х к ним мотались. И сразу будет понятно, к какой стране авиация относится и ясно, что она ТРАНСПОРТНАЯ...))