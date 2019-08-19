В аэропорту Толмачёво приземлились китайские военные самолёты

В Новосибирске приземлились военные самолёты из Китая — они летели с международных соревнований, которые проходили в Рязанской области
Фото: Юрий Шелухов
В новосибирском аэропорту Толмачёво приземлились несколько военных самолётов Ил-76 с флагами Китайской Народной Республики на борту.
Китайские военные самолёты в Новосибирске накануне, 18 августа, заметили споттеры — любители авиационной съёмки.
«В Новосибирск прилетели пять китайских Ил-76», — говорится в подписи к видео из аэропорта Толмачёво, которое опубликовано на YouTube-канале ivanych890.
Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа, эти самолёты участвовали в международном конкурсе «Авиадартс», который проходил в Рязанской области. Военные лётчики приземлились в Толмачёво для отдыха, обслуживания и дозаправки самолётов.
Видео: канал ivanych890 / youtube.com
А в первой половине августа над центром Новосибирска пролетели военные фронтовые бомбардировщики Су-24.