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Город

Автостоянку без ворот на улице Котовского перестроили после публикации НГС

Здание построили в конце прошло года — какое-то время гараж обходился без въезда для машин

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Несколько месяцев в крытую автостоянку в Ленинском районе было невозможно заехать 

Фото: читатель НГС

У крытой автостоянки в Ленинском районе Новосибирска появился въезд для машин — ранее в здании не было ни одного заезда для автомобилей. Ворота сделали только после обращения чиновников в инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области.

В апреле общественник Михаил Рязанцев заметил, что на улице Котовского, 48 построили крытую автостоянку на 13 машино-мест. На тот момент в здании не было ни одного заезда для автомобилей.

О том, что в гараже наконец сделали ворота, в редакцию сообщил читатель НГС. «Выезд появился, построили автоматические рольставни», — коротко написал он.

Так автостоянка выглядела в апреле&nbsp;

Так автостоянка выглядела в апреле 

После публикации на НГС в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска сообщили, что въезд в здание должен быть с торцов здания, однако застройщик самовольно снёс ворота для въезда машин и поставил на их месте стену. 

«По факту самовольной реконструкции управлением направлено письмо в инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области о принятии мер административного воздействия», — говорилось в ответе на запрос корреспондента НГС.

В конце декабря 2018 года мэрия разрешила стройку на скандальном участке на улице Бориса Богаткова — прошлой весной там вырубили деревья, а на их месте построили общественно-торговое здание.

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автостоянканезаконное строительство

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    19 авг 2019 в 10:48

    Смотрю на фото- очевидно же что это торговый павильон, на кой такое количество дверей с боку? Разобьют на ячейки и сдадут в аренду под торговлю

    Типа патриот как все
    19 авг 2019 в 10:51

    Голосуйте , за КПРФ! Только, они способны остановить этот БЕСПРИДЕЛ!

    Да уж...
    19 авг 2019 в 10:47

    Ждём в скором времени новую свечку на этом месте.