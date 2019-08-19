Автостоянку без ворот на улице Котовского перестроили после публикации НГС

У крытой автостоянки в Ленинском районе Новосибирска появился въезд для машин — ранее в здании не было ни одного заезда для автомобилей. Ворота сделали только после обращения чиновников в инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области.



В апреле общественник Михаил Рязанцев заметил, что на улице Котовского, 48 построили крытую автостоянку на 13 машино-мест. На тот момент в здании не было ни одного заезда для автомобилей.

О том, что в гараже наконец сделали ворота, в редакцию сообщил читатель НГС. «Выезд появился, построили автоматические рольставни», — коротко написал он.