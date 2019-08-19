Автостоянку без ворот на улице Котовского перестроили после публикации НГС

Несколько месяцев в крытую автостоянку в Ленинском районе было невозможно заехать
Фото: читатель НГС
У крытой автостоянки в Ленинском районе Новосибирска появился въезд для машин — ранее в здании не было ни одного заезда для автомобилей. Ворота сделали только после обращения чиновников в инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области.
В апреле общественник Михаил Рязанцев заметил, что на улице Котовского, 48 построили крытую автостоянку на 13 машино-мест. На тот момент в здании не было ни одного заезда для автомобилей.
О том, что в гараже наконец сделали ворота, в редакцию сообщил читатель НГС. «Выезд появился, построили автоматические рольставни», — коротко написал он.
После публикации на НГС в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска сообщили, что въезд в здание должен быть с торцов здания, однако застройщик самовольно снёс ворота для въезда машин и поставил на их месте стену.
«По факту самовольной реконструкции управлением направлено письмо в инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области о принятии мер административного воздействия», — говорилось в ответе на запрос корреспондента НГС.
В конце декабря 2018 года мэрия разрешила стройку на скандальном участке на улице Бориса Богаткова — прошлой весной там вырубили деревья, а на их месте построили общественно-торговое здание.